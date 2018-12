Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Șova, titularul de la Transporturi, și Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii, și-au depus demisiile, luna trecuta, din funcții, dar președintele Klaus Iohannis a refuzat sa semneze decretele de revocare.Astfel, Guvernul se vede in situația de a merge, miercuri, la Bruxelles, la o intalnire…

- „Calea de urmat pornind de la faptul ca doi miniștri au fost refuzați pentru a fi numiți in Guvern. Mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezența aici, l-am exprimat și in scris. Avand in convingerea in justețea acestor argumente, mi-am menținut punctul de vedere și azi. Pana luni voi redacta…

- Tudorel Toader a fost chemat din nou la sedința PSD pentru a contracara decizia lui presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici…

- Precizarea CCR referitoare la funcția vacanta a determinat interpretarea potrivit careia, daca funcția nu este vacanta, atunci președintele poate respinge de mai multe ori o propunere de ministru. Fragment din Decizia Nr. 98 din 7 februarie 2008 ”In exercitarea atributiilor prevazute de art.85 alin.(2)…

- Lia Olguta Vasilescu a fost propusa, oficial, de PSD pentru functia de ministru al Dezvoltarii, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat-o pentru portofoliul de la Transporturi. Vasilescu a declarat ca a predat Ministerul Muncii urmașului sau, cu un procent de realizare de 100% din programul de guvernare.…

- Acuzații incredibile aduse de Ilan Laufer președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a refuzat sa-l numeasca în funcțiile de vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Omul de afaceri susține ca Iohannis l-a respins pentru ca este evreu.

- Intre Guvern și Klaus Iohannis relațiile politice sunt glaciale, dar, mai nou, se pare ca nu se comunica nici la nivel oficial, pe teme de interes național. In timp ce Guvernul arata ca Romania va fi pregatita sa treaca la moneda euro la finalul acestui ciclu de guvernare, președintele Klaus Iohannis…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati necesare si urgente, iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a mentionat ca decizia va apartine juristilor, care discuta pentru…