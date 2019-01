Stiri pe aceeasi tema

- Un tur doi al alegerilor prezidențiale intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un blat, un aranjament ce i-ar conveni actualului președinte, pentru ca din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansa, spune șeful partidului PRO Romania, fostul premier Victor Ponta. Contracandidat al…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru in Guvernul Dancila, a venit sambata cu mai multe precizari legate despre relatia ei cu Liviu Dragnea, despre noua sefa a ANAF si a sugerat ii va da in judecata pe jurnalistii care dau informatii false.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Victor Ponta este cu ochii pe alegerile din Republica Moldova, care urmeaza sa aiba loc in luna februarie. Fostul premier le reproseaza presedintelui si Coalitiei PSD-ALDE ca i-au ignorat pe vecinii de la est, fapt care ar putea sa dea apa la moara propagandei ruse si sa contribuie la o victorie…

- "Am vazut ca presedintele Iohannis a cerut agenda sedintelor de Guvern si asta este un lucru foarte bun. Noi am spus de acum doua saptamani ca presedintele ar trebui sa participe in aceasta perioada la sedintele de Guvern, tocmai pentru ca subiectul de politica externa, respectiv preluarea presedintiei…

- Victor Ponta a reactionat dur dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat, duminica, in sedinta Consiliului National ca este „securist” si ca fondat un „partid de securisti”. „Liviu Dragnea uraste PRO Romania si pe mine pentru ca de noi ii este frica / pentru ca spre deosebire de alti oameni nu ne poate cumpara…

- ”E o mare ticaloșie sa zici, din colțul mustaței, știu eu cum au murit. Zi, ma, cum au murit? Eu m-am saturat de Dragnea, m-am saturat sa vorbesc de Dragnea ca de mere acre. Nu aș accepta o reconciliere cu Dragnea, nu are cu ce sa ma cumpere. Dragnea a facut mai mult rau Romaniei decat Iohannis.…

- "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce. I-am zis cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton cam așa: fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post. I-am spus ca face parte din categoria miniștrilor care au sentimentul ca daca s-au așezat pe scaun…