Olguța Vasilescu: Foarte important! Nu va mai exista spaima de până acum „O familie, o casa! PSD lanseaza un nou program de importanța vitala pentru tineri, pentru familiile la inceput de drum! Este o noua inițiativa a guvernarii noastre, cu o profunda incarcatura și semnificație sociala. Sprijina puternic familii tinere sa iși cumpere o locuința decenta și in egala masura susține sectorului construcțiilor. Astfel propaga efecte benefice in toata economia, asigura menținerea ori inființarea de noi locuri de munca și dezvoltarea afacerilor. Sub deviza ”O familie, o casa!” acest nou program ofera posibilitatea achiziționarii unei locuințe confortabile in condiții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

