Olguța Vasilescu: FMI a recunoscut că s-a înşelat. Pe nervii şi banii românilor! "FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru romani, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabiliceasca a functionarilor internationali. Deși in ultimii 2 ani PSD a realizat cele mai mari cresteri de pensii și salarii, in continuare sunt romani care traiesc in saracie, fiind necesara continuarea creșterii veniturilor. Economia este dinamica și dezvoltarea aduce mai multe venituri. Si nu e pentru prima oara cand estimarile FMI se dovedesc eronate. FMI face referire la faptul ca aplicarea legii pensiilor ar duce la adancirea deficitelor. In fapt creșterea punctului de pensie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

