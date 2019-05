Olguța Vasilescu: Faci referendum când tu ai beleaua cât casa... ”Ca și copiii mici: Nu imi place PSD-ul. Cam așa și președintele. In sfarșit recunoaște ca statul roman cheltuie bani pentru frustrarile lui personale. Pentru ranchiuna lui personala. Pentru ca asta nu este un referendum pe probleme de justiție. Haideți sa fim serioși. Pana la urma ei trebuie sa iasa din capcana asta. Cand spun ca merge justiția, dar sunt corupți, pai daca merge bine justiția presupunem ca nu mai sunt corupți in libertate ca ii strange justiția pe toți. Ideea este ca eu am știut de la inceput ca asta este o farsa. Sunt doua intrebari pe care le-a gandit timp de doi ani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

