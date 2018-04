Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a insistat marți seara, invitata la Antena 3, ca discuția avuta in cadrul intalnirii de la Cotroceni dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis a fost una "cordiala, amicala chiar", iar comunicatul difuzat

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, vine cu noi explicatii in privinta scaderilor salariale. Mai mult, Vasilescu a oferit la Romania TV noi explicatii despre cresterile salariale care deriva din legea salarizarii unitare.Citeste si: Actiune de forta a lui Ludovic Orban: Ce le-a INTERZIS…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- K. Iohannis spune ca puterea de cumparare ar putea sa scada in Romania Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente si necorelate cu dinamica economica de ansamblu, exista riscul ca puterea de cumparare a românilor…

- Ministerul Muncii, condus de Lia Olguța Vasilescu, raspunde criticilor aduse de președintele Klaus Iohannis pentru modul in care este aplicata Legea salarizararii. Comunicatul MMJS vine dupa o intalnire la Cotroceni, la care au participat președintele, premierul Viorica Dancila și ministrul...

- Porivit Ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, Admnistatia Prezidentiala nu a transmis, dupa intalnirea de la Cotroceni, ce s-a discutat la intrunirea de marti.„Eu cred ca acel comunicat a fost facut inainte, pentru ca nu contine ce s-a discutat (...) Cu acest subiect al salarizarii, presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat corect, constitutional, cand le-a chemat la consultari pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Va pot spune ca din punct de vedere constitutional,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale. "Am dorit, aşa cum am convenit împreună,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Potrivit unor surse politice, șeful statului a cerut explicații in legatura cu efectele legii salarizarii bugetarilor.

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Dupa aceasta data acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- 'In ultimul an vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila, se numeste fiscalitate haotica cronica. (...) Doamna ministru, astazi primiti cartonasul rosu. Este simbolul sanctiunii pe care o meritati cu varf si indesat pentru proasta gestiune a ministerului, pentru (...) faultul adus pietei…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- De exemplu, afectati sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii vor mai fi in invatamant si sanatate pentru personalul auxiliar. Probleme ar putea aparea si in sectorul privat, dupa trecerea contributiilor la angajat, existand…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

