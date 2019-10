Olguța Vasilescu, după concedierile masive anunțate de Anastasiu: Toți salariații, afectați de IMPOZITARE ”Vorbesc acești domni despre cota progresiva de impozitare, care inseamna ca nu mai taie salariile cu 25%, le impoziteaza, exact cum au facut in 2010 cu pensiile. CCR nu a acceptat, sub nicio forma, taierea pensiilor, considerandu-le un drept de proprietare și atunci au venit și au introdus CASS și le-au impozitat, scazandu-le, in medie, cu 15%. Același lucru se pregatesc sa faca acum cu salariile. Nu sunt afectați doar bugetarii, ci toți salariații din Romania, pentru ca aceasta cota progresiva se va calcula pentru toata lumea. Probabil ca același lucru se pregatesc sa faca și cu pensiile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

