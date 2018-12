Potrivit fostului ministru al Muncii, Klaus Iohannis ignora decizia CCR.

„Azi avem dovada ca presedintele nu da doi bani pe decizia CCR. (...) Discutam de un stat de drept si despre aplicarea legilor”, a mai spus Vasilescu.

"Care sunt motivele pentru care noi nu putem face parte din Guvern? Nu este problema ca nu face Olguța Vasilescu parte din Guvern, ca nu a inceput guvernarea in Romania cu Olguța Vasilescu și nici nu se termina cu ea, dar totuși vorbim despre un partid care a caștigat alegerile, au stabilit in CEx care sunt persoanele ce trebuie sa reprezinte in actul de guvernare,…