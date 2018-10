Stiri pe aceeasi tema

- "Vad ca tot cauta unii cate ceva de criticat prin legea pensiilor si nu prea gasesc. Si atunci au iesit cu minciuna ca PSD dubleaza pensiile prin legea asta, dar abia in 2021, cand nu mai e la putere. Adica lasam greul pe umerii altora care se si vad guvernand. Pai, hai sa vedem exact cum sta treaba:…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, raspunde criticilor privind Legea pensiilor si spune ca este o minciuna afirmatia potrivit careia pensiile se dubleaza in 2021, cand partidul nu mai este la putere, explicand, prin prezentarea unor cifre, ca sumele vor fi dublate in interiorul mandatului PSD.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca 225.525 de clienti ai bancii ING Bank au fost afectati de dublarea tranzactiilor realizate luni, deci s-au ales cu bani luati in mod eronat din conturi. Banca a fost amendata cu 20.000 de lei, in urma controlului ANPC.…

- "Guvernul a aprobat astazi legea pensiilor, proiectul va merge la Parlament, unde va fi dezbatut in procedura de urgenta. Proiectul prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie pana in anul 2021, astfel: 2019 - 1.265 de lei, 2020 - 1.775 de lei, 2021 - 1.875 de lei. Din anul 2022, valoarea punctului…

- Directorul Finantelor Publice din Teleorman, Lefterie Comanescu, a iesit la pensie in Eveniment / on 23/08/2018 at 13:42 / Incepand de luni, 27 august, Lefterie Comanescu, directorul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, iese la pensie, dupa mai bine de 25 de ani de activitate in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi. Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa “reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor”,…

- "Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a castigat anul trecut peste jumatate de milion de lei, iar in curand averea sa va spori cu inca o pensie, cea de judecator al Curtii, conform noii legi votate de Parlament. Din ultima declaratie de avere, depusa in data de 15 iunie si analizata…