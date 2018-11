Olguța Vasilescu: Dispar jumătate din funcțiile de conducere județene Aceasta a admis ca este foarte posibil ca in viitor sa se faca disponibilizari la nivelul aparatului bugetar, intrucat sunt "foarte multe scheme de personal umflate".



"Este foarte posibil (sa se faca reduceri de personal - n. r.) si e normal sa fie asa pentru ca sunt foarte multe scheme de personal umflate. Si am spus-o si cand eram primar ca, daca maine pleaca jumatate din primarie, nu se cunoaste", a spus ministrul, la Antena 3.



Intrebata daca acest lucru este valabil in toate primariile, ea a raspuns: "Depinde. In primariile mari, in principiu da. In primariile mici,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

