- Purtatorul de cuvant al PSD acuza PNL ca va taia salarii și va da afara 500.000 bugetari daca partidul va ajunge la guvernare, facand referire la declarații de anul trecut ale lui Ludovic Orban, in care liderul PNL a afirmat ca salariile bugetarilor nu ar trebui sa fie majorate inainte ca salariile…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat joi, la Botosani, ca militeaza pentru drepturi egale intre angajatii din sistemul privat si cei din sectorul public. Liderul...

- Salariul mediu din economie s-a dus in februarie la 2933 lei, si an pe an afiseaza o crestere de aproape 28%. In spatele mediei se ascunde insa marea problema. Discrepanta dintre public si privat se adanceste. In sectorul public cresterea este de 27,5% an pe an. Am intrat in al treilea an…

- Salariile la stat cresc de aproape doua ori mai rapid decat lefurile privaților. In mediul privat, avansul a fost de numai 15,8%, fața de 26,7% in sectorul public Salariile din sectorul public au ajuns in ianuarie la o creștere de 26,7% raportat la prima luna a anului trecut, un ritm mult mai alert…

- Salariile din sectorul public au ajuns in ianuarie la o creștere de 26,7% raportat la prima luna a anului trecut, un ritm mult mai alert comparativ cu situația din mediul privat, unde avansul anual ...

- Lia Olguta Vasilescu a postat de asemenea mai multe imagini de la eveniment, completand astfel mesajul de astazi al sotului ei, Claudiu Manda. "Cununia religioasa! Multumim tuturor celor care ne-au trimis astazi mesaje si au fost alaturi de noi, dar si presei care a inteles ca e un eveniment privat…

- Olguța Vasilescu este in culmea fericirii de acest Dragobete, dupa ce și-a unit destinele cu alesul inimii, Claudiu Manda. Fostul ministrul al Muncii a postat recent, pe Facebook, un mesaj emoționant in care le mulțumește celor care au trimis urari.

- Fostul ministrul al Muncii, Olguța Vasilescu, are parte de o adevarata oda pe pagina oficiala a Partidului Social Democrat. Fostul ministrul este data ca artizana a maririlor salariale și a veții prospere a salariaților și pensionarilor din România.