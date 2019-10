Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale,…

- Saptamana viitoare se anunța una agitata pe scena politica. Opoziția amenința in continuare ca depune moțiunea de cenzura, insa nimeni nu știe concret cand se va intampla acest lucru.

- Calin Popescu Tariceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, ca Opoziția are în prezent 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE. „În momentul acesta, știu ca sunt 238 de semnaturi, fața de cele 233 necesare. Din partea noastra, au fost 20…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, ataca Opoziția pentru întârzierea depunerii moțiunii de cenzura împotriva Guvernului PSD condus de Viorica Dancila. &"S-au pierdut trei saptamâni cu moțiunea de cenzura.

- Reprezentanți ai USR, UDMR, PMP și minoritați s-au intalnit, marți, la Parlament, sa discute despre „urgentarea” moțiunii de cenzura. Ce a ieșit insa este un mare scandal. La aceasta ora, in loc sa darame Guvernul, moțiunea de cenzura scindeaza chiar inițiatorii sai din opoziție.Intalnirea…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- „In primul rand, vreau sa vad textul moțiunii de cenzura. ALDE, chiar și in acest moment, cred ca trebuie sa analizeze foarte atent situația in care se va pune, in contextul in care moțiunea de cenzura vizeaza Guvernul in care au fost și miniștri ALDE. Ori noi, in ALDE, am spus ca miniștri noștri…

- Liderul PSD Argeș Șerban Valeca a declarat ca Opoziția ar trebui sa inițieze mai intai moțiunea de cenzura inainte ca noua structura a Guvernului sa fie votata in Parlament, pentru a "a nu se mai scunde dupa deget".Intrebat daca ar trebui amanat votul de incredere pentru Guvern in Parlament,…