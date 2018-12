Stiri pe aceeasi tema

- Luni, plenul Senatului ar putea vota proiectul de lege privind pensiile, realizat de fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si asumat de guvern. In cazul in care legea intra in vigoare in forma transmisa de guvern, in 2022 cheltuielile cu...

- Pe ordinea de zi a plenului de luni al Senatului figureaza proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii. Inițiativa, inregistrata in procedura de urgența, a fost amanata in doua randuri de la votul senatorilor, din cauza lipsei de cvorum, conform Mediafax.Cu toate ca au…

- Legea pensiilor, in dezbatere parlamentara Legea pensiilor intra în aceasta saptamâna în dezbaterea Senatului, dupa ce a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Reprezentantii guvernului au dat din nou asigurari ca nicio pensie nu va scadea, iar vârsta…

- "M-am convins inca o data ca Traian Basescu NU CUNOAȘTE LEGEA PENSIILOR GIRATA DE EL INSUȘI. Face niște calcule din care reiese ca "statul l-a furat" atunci cand nu i-a actualizat rata inflației in 2017. Pai, conform legii lui, rata inflației luata in calcul la pensia din 2017 este ultima raportata…

- "Proiectul de lege prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, pana in anul 2021, dupa cum urmeaza: in anul 2019, 1265 de lei, in anul 2020, 1775 de lei, iar in 2021, 1875, adica suma aferenta VPR nou introdus 75 de lei, la care se adauga majorarea de 10% aferenta sporurilor, acordului…

- Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. "Discutăm astăzi, în şedinţa…

- Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca.…

- Legea pensiilor va intra saptamâna viitoare în avizare interministeriala si, în maximum doua saptamâni, ar putea fi adoptata în Guvern si apoi trimisa în Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii