Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern vom avea o Ordonanta de urgenta de modificare a Codului Muncii. In Codul Muncii, la ora actuala, se vorbeste de salariul minim, dar nu se vorbeste de salariul minim diferentiat intre cei fara studii superioare si cei cu studii superioare…