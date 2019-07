Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul realegerii in funcția de președinte al organizației PSD Craiova, sambata, Lia Olguța Vasilescu a declarat ca PSD a pierdut la Craiova alegerile europarlamentare, dupa 7 ani de administrație, și a spus ca de vina au fost militanții care și-au dus apropiații sa voteze in alte localitați.…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost realeasa, sambata, in unanimitate, in functia de presedinte al PSD Craiova. Ea a explicat de ce a pierdut PSD alegerile in municipiu dupa 7 ani de dominația social-democrata, potrivit Agerpres și Mediafax.Olguța Vasilescu a zis ca dupa…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, a anuntat, marti in cadrul unei conferinte de presa, ca in urma unei analize a rezultatelor la alegerile europarlamentare, vor fi luate o serie de masuri in special in localitatile in care scorul nu a fost unul multumitor, potrivit agerpres.ro.Liderul…

- Cei care au votat la ambele scrutine sunt mai activi in mediul online, insa mai puțin interesați de politica decat cei care au votat doar la europarlamentare, mai arata sondajul IRES. Cei care au votat la ambele scrutine au incredere mai ridicata in Klaus Iohannis și in Dacian Cioloș, iar…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguta Vasilescu, a votat, la Craiova, si a cerut un singur buletin de vot. La iesire, Olguta Vasilescu a spus ca a votat „pentru a trimite patrioti in Parlamentul European“.

- Social-democrata Lia Olguta Vasilescu a votat, duminica, doar la alegrile europarlamentare, ea refuzand buletinele pentru referendum. Este primul politician care refuza sa voteze la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis. Lia Olguta Vasilescu a venit la sectia dd votare alaturi de sotul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca el a decis ca mitingul programat in Bucuresti pentru saptamana viitoare sa fie anulat, afirmand ca este mai important ca in ultima saptamana de campanie electorala social-democratii sa stea "in dispozitivele de campanie" si sa discute cu oamenii. "Orice…

- Procedura pentru constructia Autostrazii Sudului va demara saptamana viitoare, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am niste vesti foarte bune, pentru ca si eu sunt foarte suparat ca s-a intarziat foarte mult, deci cred ca luni sau cel mai tarziu marti, Comisia de prognoza a…