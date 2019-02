Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a scris, miercuri pe Facebook, ca propunerea din nou a lui Razvan Cuc la Transporturi este un „clientelism ieftin”. În opinia fostului președinte, Klaus Iohannis va acționa în interesul României și nu „în interesul marunt al lui Dragnea”,…

- Deputatul PSD Mircea Draghici a anunțat sambata ca iși retrage candidatura pentru funcția de Ministru al Transporturilor, la cateva zile dupa ce Olguța Vasilescu a luat aceeași decizie. ”Imi doresc un Minister al Transporturilor performant, cu mari proiecte deblocate, cu un plan de investiții și cu…

- Liberalii susțin ca publicarea de catre ASF a normelor pentru încetarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii „înseamna ca distrugerea acestuia, care intra în linie dreapta spre naționalizare”.Românii care au cotizat cel puțin 5 ani la Pilonul II de pensii…

- „Un atac la CCR inseamna o perioada de cel puțin o luna și jumatate de așteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care Romania deține președinția UE”, a explicat ea,…

- Recent, la Senat a fost depusa o propunere legislativa care prevede construirea a doua noi autostrazi in Romania, conform documentului de pe site-ul institutiei. Marti, 22 ianuarie 2019, a fost depusa la Senat o propunere legislativa privind aprobarea obiectivelor de investitii “Autostrada Unirii Principatelor…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a postat pe Facebook un mesaj in care sustine ca proiectul Salii Polivalente a intrat in linie dreapta. "Astazi a fost semnat contractul pentru constructia celei mai moderne baze sportive din Constanta, contract incheiat intre Compania Nationala de Investitii…

- „Oricat s-ar chinui adversarii noștri sa ne atace cu minciuni, PMP #rezista și va scrie istorie”, este avertismentul transmis de liderul PMP, Eugen Tomac, care a anunțat ca de vineri partidul a intrat in linie dreapta pentru alegerile europarlamentare.Accident MORTAL in Argeș - Veste tragica…

- Mihai Fifor, fostul Ministru al Apararii Nationale a postat pe Facebook o veste buna pentru toti militarii: finalizarea demersurilor procedurale vis a vis de statutul soldatilor si gradatilor profesionisti. Va anuntam intr o postare anterioara despre faptul ca astazi, la Comisia de aparare din Senatul…