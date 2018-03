Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașiului,…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului,…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului,…

- Ponta, Maior și Sarbu au negociat lista arestarilor, afirma Marian Vanghelie, intr-un interviu pentru Antena 3. Potrivit spuselor sale, aceasta lista includea oamenii de care sistemul ar fi vrut sa...

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- „Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niste oameni", a declarat Vanghelie la Antena 3, sounand ca "Ponta si cu aceasta gasca" l-au arestat pe Dan Diaconescu. El a relatat ca Dan Diaconescu "a fost chemat la Gabriel Oprea in birou, ca sa faca fuziunea, l-a pus sa discute cu…

- Marian Vanghelie a dezvaluit o intalnire intre Gabriel Oprea și Dan Diaconescu. Liderul UNPR i-a propus lui Diaconescu fuziunea celor doua partide, in speța UNPR cu PPDD, in schimbul promisiunii ca fostul prezentator TV va scapa de dosarul de la DNA. In acest sens, Oprea l-a și sunat, de fața cu…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.„Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre…

- Vicepreședintele Marian Oprișan confirma dezvaluirile lui Liviu Dragnea, conform carora Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar el numarul doi, dupa care a fost chemat de Oprea intr-un restaurant, iar acesta…

- La Congresul PSD din data de 10 martie au fost alesi noii lideri ai partidului. Presedinte executiv a fost aleasa Viorica Dancila, iar secretar general al PSD Marian Neacsu. Iata lista completa a noii conduceri a PSD: Presedinte executiv: Viorica DancilaSecretar general: Marian NeacsuRegiunea Bucuresti…

- La Congresul PSD din data de 10 martie au fost aleși noii lideri ai partidului. Funcția de președinte executiv a fost cașitgata de Viorica Dancila, in timp ce secretar general al PSD va fi Marian Neacșu.Iata lista completa a noii conduceri a PSD: Președinte executiv: Viorica DancilaSecretar…

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- Cotidianul national Jurnalul a facut o lista a politicienilor „paradiți” de DNA pentru fapte care nu exista sau care nu sunt prevazute de legea penala. Ludovic Orban, Lia Olguta Vasilescu, Dan Radu Rusanu sunt doar cativa dintre politicienii care au fost achitati de Instante. „Fapta…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin, in raportul sau despre starea națiunii prezentat astazi, a vorbit despre nevoia ridicarii standardelor de viata pentru cetațenii ruși spunand ca trebuie facut mai mult din partea autoritaților pentru a micșora numarul celor care traiesc la limita saraciei.

- Stupoare in Consiliul Local Bacau, unde s-a constatat ca un ales din majoritatea PSD-PMP-ALDE a votat contra coaliției majoritare. Cum votul a fost secret, Ziarul de Bacau va prezinta in exclusivitate cum a fost „sparta” majoritatea atat de solida... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Acuzat de discriminare, dupa ce gasise o solutie doar pentru angajatii part-time de la stat, Guvernul a decis sa aplice aceleasi reglementari si pentru cei din mediul privat. Doar ca, in cazul celor de la privat, care au reclamat ca taxele au crescut atat de mult incat in unele cazuri depasesc…

- In cursul zilei de ieri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, anunțase ca in perioada urmatoare Carmen Dan va face o serie de precizari importante in cadrul unei conferințe de presa. Cele mai importante declarații vor fi transmise, in format LIVE TEXT, pe DC News. …

- In aceasta dimineata, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu s-a intalnit cu reprezentantii grefierilor, dupa ce personalul auxiliar din instantele de judecata a intrat la inceputul lunii in greva japoneza. Grefierii au decis sa protesteze dupa ce au descoperit ca le-au scazut salariile.Citeste…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa.

- Deși Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, cat și fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa au spus in repetate randuri ca salariile bugetarilor nu vor scadea dupa noua lege a salarizarii și transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, marți, intr-o conferința de presa, Lia Olguța Vasilescu…

- Liviu Pop recunoaște ca profesorii vor avea salarii mai mari cu doar 4%, net, de la 1 ianuarie; In martie, urmatoarea majorare, cu 20%, a spus președintele comisiei de invațamant din Senat, el precizand ca spera ca și actul educațional sa creasca cu 20%, dupa ce profesorii vor lua mai mulți bani. Liviu…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, vineri, ca anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile vor scadea, „este o ticalosie pesedista grandioasa“, fiind o urmare a noii legi a salarizarii, dar si a transferului contributiilor.

- Olguța Vasilescu: Vor fi scaderi salariale intre 10% și 40% pentru o parte din bugetari Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a admis joi ca pentru o serie de bugetari - "foarte putini" - vor exista reduceri salariale cuprinse "intre 10 si 40%", incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a sustinut ca este…

- Gata oricand sa emita opinii in valuri, ambasadorul american nu a putut sa-si spuna parerea despre noul guvern. Intrebat ce parere are despre noul Executiv instalat la Palatul Victoria, Hans Klemm a recunoscut ca habar nu are ce sa spuna. Si asta pentru ca nu o cunoaste pe Viorica Vasilica Dancila si…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu premierul, vicepresedintele și conducatorul orașului Dubai, Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Oficialii au apreciat dinamizarea in ultima perioada a relațiilor politice și instituționale dintre cele doua state.

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- Lia Olguța Vasilescu a sarit in apararea președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Ministrul Muncii a spus ca reținerea lui Arsene dar și dosarul instrumentat de DNA nu sunt altceva decat un abuz. Lia Olguța Vasilescu il apara pe președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene. Ministrul…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara.Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR…

- Riscurile de dependenta asociate acestei afectiuni vor fi incluse in cea de-a 11-a editie actualizata a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), ce va publicata in luna iunie, a anuntat purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, intr-o conferinta de presa.…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Indragitul actor Marian Ralea, ”Magicianul” care ne-a adus bucuria in copilarie si pe care telespectatorii il vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul Oprit” difuzat de Antena 1, implineste astazi frumoasa varsta de 60 de ani.

- UPDATE 17:15 In cursul serii, Lia Olguta Vasilescu a sters postarea de pe pagina sa. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a distribuit pe contul sau de Facebook un filmuleț in care se afirma ca, potrivit legilor actuale, orice cetațean poate fi ...

- Marius Sumudica a taiat din fasa speculatiile cu privire la faptul ca ar fi dorit de Galatasaray, dupa ce gruparea Cim Bom Bom si-a demis antrenorul. Presa din Turcia scrie ca tehnicianul lui Kayserispor este dorit insistent de fanii de pe TurkTelekom Arena, insa Sumi spune ca nu se pune problema…

- Cosmin Olaroiu este in cautarea unei echipe care sa-i ofere un salariu pe plac, dupa despartirea de Al-Ahli Dubai. Imediat dupa despartirea de acum doua saptamani, Al-Ahli Jeddah a intrat pe fir si l-a ofertat, dar antrenorul roman le-a cerut un salariu urias: 4.5 milioane de euro. Acesta…

- Jocelyn Rae, o componenta de baza a echipei de Fed Cup a Marii Britanii, si-a anuntat retragerea din tenis la numai 26 de ani! Specialista a probei de dublu, Jocelyn a decis sa agate racheta in cui pentru a se dedica antrenoratului, dar si vietii personale. Rae a invins-o pe…