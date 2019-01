Stiri pe aceeasi tema

- PSD in era Liviu Dragnea ajunge sub 20% in intentiile de vot ale romanilor, potrivit unui sondaj IMAS, comandat de Europa FM. in ceea ce priveste intentia de vot pentru alegerile prezidentiale de la finalul anului 2019, Klaus Iohannis conduce detasat, iar actualul lider al PSD nu pare sa aiba vreo sansa.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, susține ca in cazul in care Liviu Dragnea va candida la prezidențiale și va ajunge in turul II impotriva lui Klaus Iohannis, atunci inseamna ca cei doi au facut un blat pentru ca este clar ca i s-a facut culoar lui Iohannis sa caștige…

- Un tur doi al alegerilor prezidențiale intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un blat, un aranjament ce i-ar conveni actualului președinte, pentru ca din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansa, spune șeful partidului PRO Romania, fostul premier Victor Ponta. Contracandidat al…

- Analistul politic, Stelian Tanase, considera ca președintele Klaus Iohannis nu a contat, de fapt, in jocul politic și asta pentru ca nu se pricepe. El considera ca singura șansa a lui Iohannis de a caștiga inca un mandat este o candidatura a lui Liviu Dragnea, cel mai comod adversar. In condițiile…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu crede in sinceritatea lui Liviu Dragnea atunci cand liderul PSD afirma ca ar fi dispus sa-l sustina pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale, precizand ca Dragnea doreste sa fie candidatul social-democratilor pentru Presedintia Romaniei.