Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a afirmat ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor intra sub incidenta legii pensiilor. "Generic li se spune pensionari (n.r. - celor…

- "Generic li se spune pensionari (n.r. - celor cu stagii mai mici de 10 ani). De fapt, beneficiaza de asa numita pensie minim garantata si neavand stagiu minim de cotizare de 10 ani nu sunt nici la ora actuala catalogati ca pensionari. Ne gandim si la ei, ca dovada ca anul trecut s-a crescut cu 30%…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu o veste teribila pentru pensionarii din Romania. Aceasta a fost invitata in studoiul Antena 3 si a vorbit despre situatia pensionarilor ce au venituri de sub 1000 de lei, adica pensia minima. „Da. In primul rand vom scoate din randul pensionarilor…

- Persoanele care nu au cotizat la fondul de pensii cel putin 10 ani vor fi scoase din randul pensionarilor si vor avea un statut de asistati social, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Este vorba de acele persoane care in prezent beneficiaza de pensia sociala minima. ”Vom scoate din randul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca noua lege a pensiilor ii va exclude din randul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani, adica cei cu pensia minima, acestia urmand sa aiba statut de asistat social, reglementat printr-o legislatie…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a pus gand rau unei categorii de pensionari, care nu va mai beneficia de majorari. Totodata, Vasilescu a mai precizat, duminica seara, ca ar trebui scoși din randul pensionarilor cei care nu o vechime mica in munca.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, joaca tare. Aceasta a pus gand rau unei categorii de pensionari care nu vor mai avea parte de cresteri. Mai mult, Vasilescu vrea sa-i scoata din randul pensionarilor pe cei care au vechime mica sau deloc."Vom scoate din randul pensionarilor pe cei care…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anunțul! VEZI ce se intampla de la 1 iulie cu pensionarii care au pensie sub 900 de lei Lia Olguța Vasilescu a anunțat, marți, ca, incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor primi medicamente compensate 90%. Ministrul Muncii a susținut,…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa. „Luna februarie a adus factura pentru Legea salarizarii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca, dupa intalnirea cu reprezentantii grefierilor, s-a constatat ca acestora li s-au calculat gresit salariile de catre angajatii de la Resurse umane, informeaza AGERPRES . “Astazi (miercuri – n.r.) am constatat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii,…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie:…

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister, adaugand ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu grefierii, ca legea salarizarii este aplicata prost de catre cei de la Resursele Umane, iar cine a calculat greșit ar trebui sa-și asume raspunderea.„Astazi am constat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marți, 6 februarie, ca incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor beneficia de medicamente compensate cu 90%. De asemenea, ministrul Muncii anunța ca a fost micșorat impozitul pe venit pentru pensiile mai mici de 2000 de lei,…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea „Punctul de intalnire” și a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar și noi date despre pensii.

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu: Din 2019, salarii dublate, iar de anul acesta, part-time cu norma-ntreaga. Adevaratele creșteri vor fi in 2019, mai ales pentru cei cu salarii mici, in unele cazuri ajungandu-se la salarii dublate, fața de 2016, a mai anunțat ministrul Muncii. Dar pe langa cei…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa.

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- Legea salarizarii a avut ca scop echilibrarea sistemului de salarizare și daca ar fi fost aplicate oricare dintre cele 9 legi lucrate anterior acesteia, problema ar fi ramas nerezolvata, deoarece prevedeau creșteri uniforme la intreg sistemul, a declarat marți ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Legea salarizarii vizeaza echilibrarea sistemului bugetar de salarizare Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca scopul Legii salarizarii, adoptate anul trecut, a fost acela de a echilibra sistemul bugetar de salarizare,…

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.Dragnea sare in APARAREA lui Iohannis: Ce spune…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, in emisiunea „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori in anul 2017. „Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de pensie și nu o creștere a lui.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat ca punctul de pensie va creste incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anunțat ca punctul de pensie va crește incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…

- "Avem bani de pensii, s-a tot spus ca se termina banii in septembrie, si apoi in octombrie, noiembrie si tot asa. Acum au intrat cu zvonurile pentru anul viitor. Avem buget, nu se pune problema, e o scadere la ministerul Muncii, dar e datorata scaderii deficitului. Anul acesta am avut si l-am redus…

- Unul dintre amendamentele importante care a trecut astazi de Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justiției se refera la judecatori și procurori și la numirile acestora. Mai exact, doar CSM poate face aceste numiri. Președintele României nu are dreptul sa le refuze, poate doar semna…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%. Întrebat despre legea pensiilor, promisă de PSD pentru…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- Legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind „cea mai grea lege pe care o poate avea Romania”, a spus premierul Mihai Tudose, adaugand ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%.

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…