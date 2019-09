Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu reactioneaza la initiativa legislativa a senatului PNL Marcel Vela, prin care statul ar urma sa plateasca nu doar chiria magistratilor, ci si ratele pentru achizitionarea unei locuinte."Cate dosare ai, domnule senator PNL, ca sa iti pui semnatura pe o asemenea…

- „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari…

- Senator PNL Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorurilor si personalului asimiliat, nu doar a chiriei, ci si a ratei platite pentru achizitionarea unei locuinte, in cazul in care acestia nu primesc locuinte de serviciu.

- Senatorul PNL Marcel Vela (foto) a depus un proiect de lege care va permite magistraților sa utilizeze banii primiți pentru plata chiriei pentru achitarea ratelor la o locuința achiziționata. Vela susține ca masura va duce la fidelizarea personalului din sistemul judiciar, afectat de pensionarile masive…

- Senator PNL Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorurilor si personalului asimiliat, nu doar a chiriei, ci si a ratei platite pentru achizitionarea unei locuinte, in cazul in care acestia nu primesc locuinte de serviciu. In forma in vigoare…

- Senator PNL de Caraș Severin Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorurilor și personalului asimiliat, nu doar a chiriei, ci și a ratei platite pentru achiziționarea unei locuințe, in cazul in care aceștia nu primesc locuințe de serviciu.…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca proiectul lui Eugen Teodorovici, ce prevede pedeapse cu inchisoarea pentru cei care nu platesc contribuțiile și datoriile, este „de campanie electorala”. Liberalul a explicat ca mai mult de jumatate din cuantumul datoriilor la bugetul de stat provin de la companiile…

- Senatorul PNL Florin Citu acuza ca bugetarii sunt privilegiatii societatii, in conditiile in care salariile nete ale acestora sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat. In replica, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, sustine ca "PNL dispretuieste romanii care muncesc".…