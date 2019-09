Olguța Vasilescu candidează pentru un nou mandat la Primăria Craiovei In cadrul unei intrevederi intre liderii PSD, Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca va candida, din partea PSD, pentru un nou mandat de primar al Craiovei, alegeri ce vor avea loc anul viitor, informeaza realitateadecraiova.ro. Aceasta a mai candidat la alegerile locale, in anul 2012, devenind primar al Baniei, mandatul fiindu-i reinnoit dupa alegerile din iunie 2016. Un an mai tarziu, Olguța Vasilescu a renunțat la Primaria Craiova, in favoarea unui mandat de deputat și ministru al Muncii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

