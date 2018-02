Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni, ca angajatorii din mediul privat care nu au schimbat contractele angajatilor dupa transferul contributiilor, preferand un sistem de bonificatii ca sa nu scada salariile, mai pot face asta pana pe 31 martie.

- „Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat ca mi-au dat dreptate si ca nu au scazut salariile nete la angajati, ci au ramas ca si anul trecut, sau au fost cresteri oarecare", a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, dupa o intalnire cu reprezentantii CNSLR Fratia. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca reprezentantii sindicatelor i-au transmis ca nu au fost probleme in ceea ce priveste transferul contributiilor de la angajator la angajat si ca nu se pune problema ca ordonanta privind transferul sa nu treaca de Parlament.

- "Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat, n.r.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala…

- Clubul FC U Craiova 1948, care evolueaza in Liga a 4-a, a anunțat public ca procesul in civil dintre clubul oltean și FRF, LPF, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu, privind dezafilierea clubului, incepe in urmatoarele zile.

- Pentru 50% dintre contractele de munca, cu norma intreaga sau parțiala, din sectorul privat au fost inregistrate deja modificarile in Revisal, in timp ce la stat a fost facuta majorarea doar pentru 30% dintre salarii, potrivit Profit.ro. Totodata, pentru aproape 50% din toate contractele…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Acuzat de discriminare, dupa ce gasise o solutie doar pentru angajatii part-time de la stat, Guvernul a decis sa aplice aceleasi reglementari si pentru cei din mediul privat. Doar ca, in cazul celor de la privat, care au reclamat ca taxele au crescut atat de mult incat in unele cazuri depasesc…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a susținut din nou miercuri ca nu ar trebui sa se inregistreze scaderi de salarii in mediul privat in urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, afirmand ca, daca acest lucru se intampla, inseamna ca patronul l-a „furat” pe salariat.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu un raspuns dur la criticile care i-au fost aduse dupa modificarile la salarii. Ministrul exclude vehement scaderi la salarii in sistemul bugetar, sustinand ca cei 3% dintre angajati care au remuneratii mai mici au fost avertizati in acest sens inca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- ”Am publicat pe pagina oficiala a PNL un document. Este o corespondenta intre Ministerul Muncii si ANAF din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%, promisa prin legea salarizarii in sectorul public si scaderea salariilor ca urmare a transferului de contributii sociale. In acest…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți intr-o conferința de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariații din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea.

- Apar primele reactii dupa declaratiile ministrului muncii, Olguta Vasilescu. Cadrele didactice, prin vocea liderului USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, anunta ca vor declansa, saptamana viitoare, proteste, in cazul in care Guvernul nu va rezolva, pana la 12 februarie, problema salariatilor din invatamant…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, marti, ca angajatii din domeniul IT din sistemul privat vor beneficia de prevederile unei ordonante de urgenta care este in lucru la ministerul de Finante.

- "Daca e sa tragem o concluzie, e un haos generalizat. Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti iarasi hotarari de Guvern, ordonante de urgenta, mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment. Daca e sa ne uitam scriptic, in acest moment, aproape 2 milioane de angajati din…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3- dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat. Vasilescu i-a numit pe acestia "bugetari de lux", adaugand ca "nu ma asteptam sa-i planga presedintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca in acest moment sunt luate in considerare trei variante pentru funcția de premier. Ea susține ca Șerban Nicolae, Mihai Fifor sau Ecaterina Andronescu ar putea fi premieri.”Ca varianta, poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca statul român ar trebui sa puna conditii firmelor carora le acorda ajutoare de stat si sa le determine sa se dezvolte în zonele unde somajul este ridicat, potrivit Capital.ro.