Olguţa Vasilescu: Asa va spune propaganda. Haideţi să vedem realitatea "'Se imprumuta ca sa creasca pensii si salarii! I-au indatorat pana si pe nepotii nostri!' Asa va spune propaganda anti PSD... Haideti sa vedem realitatea! In 2016, datoria publica era de 37 la suta. Acum e 35 la suta. Sa nu uitam ca datoria asta s-a facut in perioada guvernarii PNL, PDL, PMP, ca sa ii amintim si pe "urmasii" basisti, cand s-au imprumutat 20 miliarde de la FMI, ca "centura de siguranta", desi ei taiau in draci pensii, salarii, ajutoare de handicap, dadeau afara 200000 de bugetari si inchideau scoli si spitale..., scrie Olguta Vasilescu pe pagina sa de Facebook. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

