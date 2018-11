Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- "Dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie înca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveti mai jos analiza Comisiei de prognoza si a MMJS si…

- Miercuri, intr-o conferința de presa, Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat asigurari ca prin noua Lege a pensiilor nicio pensie nu va scadea. Aceasta a mai explicat ca in cazul in care o pensie va fi mai mica in urma recalcularii se va plati pensia deja aflata in plata.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca a aflat de la un procuror ca are un nou dosar la DNA pentru ca nu i-ar fi construit un drum unui cetatean care si-a construit casa in camp, precizand ca in perioada urmatoare va fi cel mai probabil chemata la audieri.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț extrem de important pentru persoanele concediate din cauza pestei porcine. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), face un demers major in favoarea angajatilor concediati din cauza virusului pestei porcine. Astfel, oamenii concediati de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț extrem de important pentru persoanele concediate din cauza pestei porcine. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), face un demers major in favoarea angajatilor concediati din cauza virusului pestei porcine. Astfel, oamenii concediati…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca la intrunirea social-democratilor, in perioada 31 august - 2 septembrie, la Neptun, se va face si o evaluare a ministrilor. Este posibila si o remaniere, desi acest lucru depinde de Dancila, sustine Dragnea."Nu stiu daca va fi o remaniere, dar discutii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus vineri ca i-a dat destule replici pana acum presedintelui CNS „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, care „se viseaza un fel de Casandra si anunta de fiecare data vestile negative, numai ca nu are talentul Casandrei si de fiecare data spune minciuni”. Olguta Vasilescu…