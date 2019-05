Stiri pe aceeasi tema

- Iritare și bajbaieli, asta le provoaca liderilor politici și reprezentanților Guvernului intrebarile legate de infrastructura, adica, in special de deblocarea lucrarilor la Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu și drumul expres pana la Craiova, in contextul in care ministrul Transporturilor,…

- Desi toata clasa politica romaneasca declara “Alegeri europarlamentare – fara dezinformari si fara atacuri…”, mediul online este plin de stiri false. Despre mediul de afaceri si cresterea economica se promoveaza cele mai multe stiri false, mai ales din partea partidelor din Opozitei. Conform liderului…

- Claudiu Manda și Olguța Vasilescu au fost ”ceruți” ca nași de cununie de șeful lor de partid, Liviu Dragnea, in fața susținatorilor veniți vineri dupa-amiaza la un miting electoral in centrul Craiovei. Claudiu Manda a fost surprins de propunere, la fel ca și proapata lui soție, Olguța Vasilescu: …

- Zeci de oameni din satele Doljului sunt urcați acum în autobuze albe, pentru a fi duși la mitingul organizat de PSD vineri dupa-amiaza în Craiova, spune deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel.Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestanții…

- "Este vorba de lotul Sibiu - Boita, s-a depus in cursul zilei de ieri chiar cand ma intorceam de pe santier, am fost si eu informat de aceasta contestatie. O sa am si eu o discutie, impreuna cu dl Neaga si cu o comisie de la CNAIR, cu firma care a depus contestatia sa vad si eu motivele pentru care…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca intentioneaza sa aduca modificari la legea achizitiilor publice, care va intra saptamana viitoare in Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, dupa ce instanta a anulat licitatia pentru doua din cele patru loturi ale…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca premierul Viorica Dancila și-a dorit ca ea sa ramâna în echipa guvernamentala și astfel a optat sa fie consilier onorific al prim-ministrului pe probleme de infrastructura, pentru a realiza obiectivele promise în campania electorala, relateaza Mediafax.„Astazi…

- "Cununia religioasa! Multumim tuturor celor care ne-au trimis astazi mesaje si au fost alaturi de noi, dar si presei care a inteles ca e un eveniment privat si a respectat acest lucru! De Dragobete, va uram tuturor sa iubiti mult!", a scris Lia Olguta Vasilescu, pe Facebook, si a alaturat mai multe…