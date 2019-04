Stiri pe aceeasi tema

- "Este un eveniment exceptional, magic. Este pentru prima data cand le vedem de atat de aproape, intrucat au fost amplasate acolo in anii 1860", sunt declarații facute in urma cu trei zile, cand catedrala Notre Dame din Paris intra in atenția lumii prin vestea ca va fi restaurata. Impresionantul monument…

