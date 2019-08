Oleksii Goncearuk este noul prim-ministru al Ucrainei Cu o rapiditate inedita pentru politica ucraineana, 290 de deputati au votat, in prima lor zi de munca, pentru numirea lui Goncearuk. Numarul minim necesar de voturi era 226.



Fost avocat, in varsta de 35 de ani, Oleksii Goncearuk a promis in fata parlamentarilor sa ''puna capat'' coruptiei.



''Avem peste 10 milioane de persoane care traiesc sub pragul saraciei. Avem un razboi in est. Si in plus avem coruptie. Trebuie sa ii punem capat si vom face asta. Noul guvern nu va fura'', a declarat Goncearuk inaintea votului, in aplauzele parlamentarilor ucraineni, informeaza Agerpres. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

