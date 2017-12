Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Federatia Rusa va avea de anul viitor un nou ambassador in Republica Moldova - Oleg Vasnetov - care il va inlocui pe actualul sef al misiunii diplomatice, Farit Muhametshin, informeaza Radio Chisinau, care citeaza publicatia rusa Kommersant.

- Federatia Rusa va avea de anul viitor un nou ambasador in Republica Moldova: Oleg Vasnetov, care il va inlocui pe actualul sef al misiunii diplomatice ruse, Farit Muhamedsin, informeaza marti Radio Chisinau, care citeaza cotidianul rus Kommersant, scrie agerpres.ro. Potrivit Kommersant, Farit…

- Rusia va trimite, la inceputul anului viitor, un nou ambasador in Republica Moldova.Potrivit Kommersant, Oleg Vasnetov il va inlocui pe Farit Muhametsin,care ocupa aceasta functie de aproape sase ani si al carui mandat expira in 2018.

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.Publicația…

- Actualul ambasador al Federatiei Ruse la Chisinau, Farit Muhametsin, isi incheie mandatul la inceputul anului 2018, iar presa rusa scrie ca diplomatia de la Moscova a decis cine il va inlocui pe acesta pe fundalul tensionarii relatiilor moldo-ruse.

- Rusia va trimite, la începutul anului viitor, în Republica Moldova un nou ambasador, transmite kommersant.ru. Potrivit sursei citate, noul ambasador rus în țara noastra va deveni Oleg Vasnețov, care în ultimii opt ani a ocupat funcții de raspundere în aparatul central…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Potrivit comunicatului citat, scrie Agerpres, motivul deciziei se refera la cazurile de hartuire si intimidare, de catre autoritatile Federatiei Ruse, a unor oficialitati si oameni politici din Republica Moldova si la lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti…

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca rechemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova l-a convocat pentru consultari pe ambasadorul sau in Rusia, Andrei Neguța, se anunța intr-un comunicat postat pe site-ul MAEIE de la Chișinau. „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- O delegatie a Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinara si Fitosanitara a Federației Ruse, Rosselhoznadzor, se va afla în perioada 18 – 21 decembrie în Republica Moldova, la invitația Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit…

- Republica Moldova va extinde comerțul cu regiunea Kursk din Rusia. Acest deziderat este prevazut de un plan de evenimente pentru perioada 2018-2020, ca parte a Acordului dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Administrația regiunii Kursk din Federația Rusa, semnat in…

- Operatiunile vamale la Biroul Vamal de Interior Maramures si Sighetu Marmatiei au fost, in luna noiembrie, realizate din comertul cu tari terte. Principalele marfuri importate au fost flori artificiale, cherestea de rasinoase, mesteacan si fag, elemente de lemn de fag geluit, semifabricate, lanturi…

- Romania e principalul partener comercial al Republicii Moldova Chisinau, capitala Republicii Moldova foto: arhiva România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui…

- Vlah se crede mai presus de lege si Parlament. Baskanul Gagauziei a declarat ca emisiunile informativ-analitice din Rusia vor fi retransmise pe te teritoriul UTA în pofida Legii cu privire la combaterea propagandei ruse, votata de Legislativ la 7 decembrie, transmite deschide.md. Potrivit…

- Presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita oficiala in SUA, afirma ca Republica Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, razboi ce se manifesta prin propaganda agresiva, masuri economice, precum si prin sustinerea…

- Rosselkhoznadzor nu a permis intrarea în țara a aproape 20 de tone de mere din Republica Moldova. Informația a fost comunicata de catre DirecțiaRosselkhoznadzor pentru regiunile Oriol și Kursk, menționînd ca la efectuarea controlului fitosanitar de carantina de la punctul de…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federatia Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie si dezbinare intre aliatii NATO. "Cativa aliati,…

- „Partidul Democrat (PD) dezaproba acțiunile provocatoare de harțuire și persecuție politica la care sunt supuși in continuare, de catre Federația Rusa, reprezentanții partidului și oficiali ai Guvernului și Parlamentului”, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii. Potrivit PD, in ultimul an…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen, intr-o cladire in care locuiesc si cetateni romani, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis este foarte ingrijorat de faptul ca un act de o asemenea…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe pentru a-i fi înmânata nota de protest în legatura cu numeroasele cazuri în care cetațenilor ruși le-a fost interzis accesul în…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- Fostul presedinte roman Traian Basescu sustine ca Federatia Rusa nu va accepta niciodata extinderea frontierei Uniunii Europene si a Aliantei Nord Atlantice, cuprinzand si Republica Moldova. Totodata, el mentioneaza ca prioritatea Uniunii Europene pentru urmatoarele decenii este extinderea catre Peninsula…

- Declarațiile recente ale ambasadorului Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, cu privire la unirea Romaniei cu Republica Moldova, ii reunesc pe reprezentanți ai lumii academice de la București și Chișinau pentru o analiza serioasa a mijloacelor prin care s-ar putea infaptui Reintregirea. Conferința…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti afirma ca declaratii ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferinta desfasurata la Suceava - pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania si a interventiei ruse in Georgia - care au starnit reactii din partea opiniei publice din Romania…

- Un nou sondaj din Republica Moldova arata o schimbare in orientarea geopolitica a cetațenilor moldoveni. Aceștia considera Uniunea Europeana ca fiind un partener economic și politic mai important decat Federația Rusa.Diferența este (inca) in marja de eroare. Am putea spune deci ca diferențele…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate si doar doua alte formatiuni politice - Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidul Democrat (PDM) - ar mai putea accede in parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Cupa Ambasadorului Coreii de Sud a fost gazduita in acest an de Complexul sportiv din Ciorescu. La turneu au evoluat sportivi din: Romania, Ucraina, Federația Rusa, Belarus și Republica Moldova. In calitate de oaspete de onoare a turneului a fost prezent Ambasadorul Extraordinar al Coreii de Sud in…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marti agentiei de presa TASS ca, de fapt, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea, informeaza Radio Chisinau, preluat de Hotnews. La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens…

- Executivul a aprobat astazi semnarea Acordului privind schimbul de informație pentru determinarea și controlul valorii marfurilor în vama în statele-membre ale Comunitatii Statelor Independente(CSI). Implementarea prevederilor documentului va spori securitatea economica si va facilita…

- Extinderea relațiilor comercial-economice moldo-coreene precum și lansarea unor proiecte in domeniul energiei inteligente, eficienței energetice și tehnologiilor informaționale au fost subiectul discuție in cadrul intrevederii de astazi a reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI)…

- Refuzul Rusiei de a îndeplini hotarârea CEDO privind școlile cu predare în limba româna din stânga Nistrului constituie o violare continua a dreptului la educație. Declarații în acest sens au fost facute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de…

- În Rusia a fost interzisa livrarea a 20 de tone de prune din Moldova, informeaza noi.md. Dupa cum a comunicat Directia „Rosselhoznadzor”-ului pentru regiunile Oriol si Kursk, în particular, pe 17 octombrie, la Punctul de trecere auto international „Krupet”…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice marți doua hotariri in procese intentate impotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de catre cetațeni moldoveni. In dosarul Andrian Braga (nascut in 1971, la Ribnița) contra Republica Moldova și Federația Rusa, CEDO a decis ca și Chișinaul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice marți doua hotarâri în procese intentate împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de catre cetațeni moldoveni, informeaza news.yam.md, potrivit agerpres.ro. În dosarul Andrian Braga (nascut în…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice marți doua hotarari in procese intentate impotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de catre cetațeni moldoveni, informeaza news.yam.md. În dosarul Andrian Braga (nascut în 1971, la Râbnița) contra…

- Militarii din Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreana continua sa se antereneze în cazul unor situații excepționale cum ar fi razboiul. Despre aceasta a anunțat Ministerul Apararii al Federației Ruse pe site-ul oficial al acestuia- structure.mil.ru…

- Deputatul socialist Elena Hrenova a solicitat joi, 12 octombrie, în cadrul sedintei în plen a Parlamentului de la Chisinau, ca întrebarile ce ar urma sa-i fie puse dupa prezentarea de catre ea a unor modificari la proiectul de lege privind sistemul de pensii sa fie doar în…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat la ședința Consiliului șefilor de state al CSI și a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic din Soci, a avut o întrevedere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. În cadrul discuției, șeful statului s-a referit la problema transnistreana,…

- Relația politica Republica Moldova – Ucraina este în ascensiune și așa și trebuie sa se întâmple, având în vedere doua aspecte: frontul comun împotriva acțiunilor Federației Ruse și dimensiunea europeana, considera analistul politic Vlad Țurcanu care a comentat…

- [caption id="attachment_38253" align="alignleft" width="247"] imagine border.gov.md[/caption] Un barbat, in varsta de 33 de ani, originar din Tunisia, dar cu acte de identitate ale unui stat din Uniunea Europeana, a fost reținut de reprezentanții poliției de frontiera de la Sculeni. Acesta este suspectat…

- Angajati ai Serviciului de Informatii si Securitate de la Chisinau (SIS), in comun cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera au retinut luni, la vama Sculeni, intre Republica Moldova si Romania, un barbat de 33 de ani, originar din Tunisia, suspectat de conexiuni cu filiere jihadiste internationale,…

- Federația Rusa ar putea inaspri sancțiunile pentru angajarea ilegala a cetațenilor straini, iar pedepsiți vor fi atat migranții care lucreaza fara contract de munca, cat și angajatorii acestora. Ministerul rus de Interne a elaborat deja un proiect de lege prin care se propune modificarea Codului cu…

- Consiliul atamanilor de cazaci de la Marea Neagra a anunțat ca sunt pregatiți sa apere prin toate metodele posibile statalitatea Transnistriei, amenințata de agresiunea Republicii Moldova, susținuta de SUA, UE și NATO. Cazacii de la Marea Neagra sunt deranjați de inițiativa Republicii…

- [caption id="attachment_38188" align="alignleft" width="300"] Constantin Bejenaru[/caption] Constantin Bejenaru, castigator al centurilor WBC International și WBC Americans Continental, originar din Ungheni, a declarat pentru ”Jurnal de Chișinau”: „Dodon este un tradator care incearca sa ingroape Moldova.…

- Fructele moldovenesti respinse de rusi. Un camion incarcat cu 20 de tone de prune a fost intors in Republica Moldova din regiunea Kursk a Federatiei Ruse. Incidentul a avut loc marti la postul vamal "Krupet".