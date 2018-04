Olaru: ICCJ, IJ si CSM, protocoale cu structuri de informatii

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codrut Olaru, a afirmat miercuri, in cadrul sedintei de plen, ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI nu a generat abuzuri si nereguli, adaugand ca nu ar trebui sa se plece de la ideea ca un astfel de document poate crea…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a declarat, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca ICCJ a semnat un protocol cu un serviciu de informatii. „Am inteles ca au fost incheiate protocoale de catre Inalta Curte - sunt absolut socata,…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile transmise, la solicitarea acestuia, de catre institutiile din sistemul judiciar, cu privire la protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii.

- Vicepreședintele CSM, Codruț Olaru a declarat, in ședința de plec ca CSM, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O dezvaluire careia nu i s-a dat cuvenita atenție a fost facuta in urma cu circa doua saptamani. De catre o fosta judecatoare, fost ofițer al Serviciului Roman de Informații. Și anume faptul ca au fost organizate de serviciul secret tabere de instruire a procurorilor și…

- Se anunta o zi importanta la Consiliul Superior al Magistraturii. In cadrul sedintei de miercuri se vor analiza, in Plenul Consiliului, raspunsurile primite de CSM la solicitarile trimise mai multor institutii din sistemul judiciar – in speta Inalta Cute, Parchetul General, dar si curtile de apel si…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, presedintele filialei iesene a ALDE, a declarat vineri, la Iasi, ca protocolul de colaborare care a fost incheiat intre SRI si PICCJ "arata foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice"."In legatura cu aceste protocoale, lucrurile sunt…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a desecretizat, vineri, primul protocol dintr-o serie lunga de astfel de documente controversate incheiate cu diverse institutii. Nu mai putin de 65 astfel de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutiile statului.

- Odata ce Serviciul Roman de Informatii a facut public, pe site, protocolul de colaborare semnat in 2009, intre SRI (condus la acea vreme de George Maior) si Parchetul General (in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi), in spatiul public au aparut reactii. Una dintre ele…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- ”In contextul demersurilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a sprijini actul de justitie, dorim sa aducem la cunostinta opiniei publice ca pe portalul Tribunalului Arges – sectiunea – Informatii de interes public sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor continand modele…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, sa transmita Comisiei Europene o scrisoare in care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii cu privire la anumite cazuri de coruptie adresate de organismul european autoritatilor romane. "Prin…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- Pentru a lamuri orice neclaritate in aceasta privinta, Administratia Prezidentiala transmite, vineri, intr-un comunicat, faptul ca nu au existat hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a tarii – CSAT – prin care sa se fi aprobat incheierea unor protocoale SRI-DNA sau intre SRI si alte entitati ale…

- Un anunt in acest sens a facut joi, procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Oficialul CSM a anuntat in prima faza ca “motivarea avizului este pe finalizarea acestei proceduri”, pentru ca apoi sa explice ca e o chesitiune de zile pana cand acest raport va ajunge…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Fostul numar 2 din cadrul Serviciului Roman de Informatii a ajuns, in urma cu doar cateva minute, la Comisia Parlamentara a SRI. Mai exact in sala in care se asteapta ca reprezentantii forului parlamentar condus de social-democratul Manda sa ii adreseze intrebari fostului prim-adjunct al directorului…

- Asa dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, „razboiul Justitiei” va fi transat in chiar sanul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde Sectia pentru procurori reprezinta ultima reduta pe care s-au baricadat sustinatorii „Republicii Procurorilor”. Iata insa ca, dupa atata vreme in care nimeni…

- In sedinta de azi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea din functia de procuror, incepand cu data de 6.03.2018, a lui Mircea Negulescu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea recursului declarat impotriva…

- Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, a declarat miercuri ca avizul negativ dat in cazul propunerii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA nu reprezinta o forma de solidaritate institutionala sau o dovada de subiectivism din partea membrilor Sectiei pentru procurori…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- "Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Atat Laura Codruta Kovesi, cat si Tudorel Toader sunt asteptati, marti, la Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa ce in prima faza se anuntase ca in cadrul sedintei Sectiei pentru procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa se ia in discutie solicitarea ministrului Justitiei privind…

- Inca de anul trecut avertizam ca nu mai dureaza mult si „confruntarea finala“ in razboiul Justitiei se va da in Consiliul Superior al Magistraturii. Acolo unde influenta Inspectiei Judiciare va deveni una uriasa, atat timp cat astfel respectiva structura va ajunge „ultimul loc“ unde se va imparti dreptatea.…

- Simona Marcu a iesit in fata presei si a transmis un mesaj, pe fondul aparitiei in presa a inregistrarilor in ceea ce multi considera a fi scandalul momentului, vizand DNA-ul. Dar si a apelului formulat de catre procurorul general, care ceruse conducerii Consiliului Superior al Magistraturii ” sa adopte…

- Reactionand pe marginea aparitiei in spatiul public a inregistrarilor si a dezvaluirilor difuzate de mai multe televiziuni de stiri, vizand procurori ai DNA, Augustin Lazar cere o pozitie publica din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Si transmite ca “dezavueaza campania desfasurata impotriva…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri, ca infractorii au dezvoltat metode sofisticate pentru luarea și darea de mita, precum contracte de consultanța, plați prin conturi offshore sau plata studiilor pentru copii și apropiați. ,,S-a trecut de la etapa…

- Cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, o parte a conducerii Serviciului Roman de Informatii incearca sa ne convinga ca acesta este cea mai „fraiera” instituitie a statului roman. Pentru ca, desi printr-o halucinanta ordonanta de urgenta data de fostul premier Adrian Nastase pe cand acesta inca…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, Mike Pompeo, s-a vazut nevoit sa vina cu explicatii dupa ce presa a relatat ca sefii serviciilor ruse de informatii interne si externe - FSB si SVR - au fost recent in vizita in SUA, in contextul in care directorul SVR este vizat de sanctiuni…

- Noul vicepresedintele al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Codrut Olaru si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”. Lucrarea a fost coordonata chiar de ministrul Justitiei Tudorel Toader, scrie Pressone. Tot conținutul ar fi fost…

- Victor Alistar, membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea societatii civile, a afirmat joi ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii, dar s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de astfel de suspiciuni.…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Avand in vedere candidatura depusa de doamna judecator Simona Marcu pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma deliberarii…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. La sedinta de bilant care a precedat alegerile, au participat presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei Tudorel…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a ajuns vineri dimineața la CSM. Este prima aparitie publica a lui Toader în 2018. Ministrul Justitiei nu a scos niciun cuvânt despre soarta sefei DNA, desi promisese ca va anunta daca cere sau nu revocarea lui Kovesi la finalul lui 2017. La sosirea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere – presedintele si vicepresedintele, la sedinta participand si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu, iar pentru…