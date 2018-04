Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru, a declarat miercuri, in ședința plenului, ca reprezentantii Inspectiei Judiciare au transmis institutiei o adresa prin care anuntau ca exista un protocol incheiat cu SRI, dar si ca, la finele lunii martie, s-a declansat…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a aratat miercuri ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de PICCJ si Parchetul General. "Am primit corespondenta cu entitati din sistemul judiciar dupa cum urmeaza: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta…

- Vot final, in Senat, pe legile justiției. Modificarile la cele trei legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii – vor intra,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, in cazul carora Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare, au fost audiati la Consiliul Superior al Magistraturii timp de aproximativ 30 de minute, fiind…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa ceara protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Potrivit unui comunicat al CSM, in sedinta de plen au fost luate mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major…

- Comisia speciala care modifica legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat prevederea care il elimina pe presedintele Romaniei din numirea conducerii ICCJ a fost corelata cu legea 317/2004…

- Raportul Sectiei de procurori a CSM, care a dat aviz negativ cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, este aproape gata, a anuntat Codrut Olaru, vicepresedintele CSM. „€Motivarea avizului este pe final. Pana la sfarsitul acestei saptamani o vom inainta decidentilor in vederea luarii unor masuri”…

- Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a declarat, la prezentarea bilantului institutiei, ca „abordarea inedita a Sectiei pentru procurori” care, in cazul controlului de la DNA a inlaturat o parte dintre constatarile echipei de control, produce ingrijorari, potrivit Mediafax. „Va asigur ca Inspectia…

- Asa dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, „razboiul Justitiei” va fi transat in chiar sanul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde Sectia pentru procurori reprezinta ultima reduta pe care s-au baricadat sustinatorii „Republicii Procurorilor”. Iata insa ca, dupa atata vreme in care nimeni…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Componenta actuala a Consiliului Superior al Magistraturii este formata din 19 membri, presedinte fiind Simona Camelia Marcu, judecator, iar vicepresedinte este Codrut Olaru, procuror. Membrii alesi, cu activitate permanenta, sunt urmatorii judecatori si procurori: Mihai Andrei Balan, judecator Gabriela…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat marti ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat, in sustinerea cererii de revocare a sa din functie, elemente continute in forma initiala a unui raport intocmit de Inspectia Judiciara, din care doar o parte dintre concluzii au fost insusite…

- (Dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial) Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca raportul Inspectiei Judiciare privind cercetarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, publicat in sustinerea celui de revocare, este finalizat si nu are caracter confidential. Toader precizeaza…

- Judecatorul Cristi Danileț, fost membru in Consiliul Superior al Magistraturii, atrage atenția ca singura autoritate care gestioneaza cariera magistraților este CSM și ca este inacceptabil amestecul politicului. „Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Reprezentantii societatii civile din CSM iau atitudine Reprezentantii societatii civile alesi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, Romeu Chelariu si Victor Alistar, considera ca "cea mai grea lovitura data independentei justitiei ar fi musamalizarea acestui caz de grava…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Simona Camelia Marcu, noul presedinte al Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat intr-un interviu pentru Q Magazine ca va sesiza Inspectia Judiciara pentru a se afla adevarul in urma inregistrarilor prezentate de Vlad Cosma in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, de duminica seara, cu privire…

- Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, a tras un semnal de alarma, in urma dezbaterilor privind infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta cere ca CSM sa fie consultat in legatura cu propunerile privind modificarile legislative.

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Decizia apartine Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) anunta, in urma exercitarii…

- Asociatia clujeana GRAUR, care gestioneaza indexul operelor plagiate din Romania, a emis un comunicat potrivit caruia pasaje consistente din prima carte publicata de procurorul Codrut Olaru, fostul sef al DIICOT si actualul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sunt plagiate.…

- Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) a anuntat, joi seara, ca a verificat lucrarea ”Particularitatile criminalitatii organizate in Romania” scrisa de Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar suspiciunile de plagiat ”se dovedesc a…

- Noul vicepresedintele al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Codrut Olaru si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”. Lucrarea a fost coordonata chiar de ministrul Justitiei Tudorel Toader, scrie Pressone. Tot conținutul ar fi fost…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. La sedinta de bilant care a precedat alegerile, au participat presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei Tudorel…

- Klaus Iohannis Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit vineri pentru a-si alege noua conducere – presedintele si vicepresedintele, la sedinta participand si seful statului, Klaus Iohannis. UPDATE Klaus Iohannis a criticat modificarile la legilor Justitiei, spunand vineri, la sedinta…

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei. Judecatoarea Simona Marcu candideaza pentru functia de…