- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- ”Așteptam motivarea Secției de Procurori a CSM. Daca hotararea a fost luata in cateva minute, motivarea dureaza doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidenței, e dificil sa feliciți pe cineva pentru ca a incalcat Constituția de trei ori in decursul a jumatate de an. Prin urmare,…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, luni, la Digi 24, referindu-se la solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca asteapta „cu mult interes" motivarea sectiei de procurori a CSM - care a dat aviz negativ solicitarii de revocare - remarcand ca unele considerente…

- Avocatul Adrian Toni Neacșu incearca sa faca lumina cu privire la procedura de revocare a magistraților de rang inalt, fiind de parere ca discuțiile dintre personaje importante din Justiție rateaza esența prevederilor. Dezbaterea care privește modul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a captat…

- Seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru, a precizat ca avizul negativ dat propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi, ''nu reprezinta o forma de solidaritate institutionala intre procurori''.''Sectia de procurori…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca procurorii DNA au indisponibilizat in anul 2017 bunuri in valoare de peste 200 milioane euro. AGERPRES/(A-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei."Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare avizul este unul…

- Codruta Kovesi ramane deocamdata in functie deoarece magistratii Sectiei pentru procurori a CSM au dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei. Tudorel Toader a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul de revocare a fost facut de catre vicepresedintele…

- Secția de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut de procurorul Codruț Olaru. Decizia a fost luata cu șase voturi pentru aviz negativ și unul impotriva. Singurul vot impotriva avizului negativ a fost cel al ministrului Justiției,…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la propunerea ministrului Justitiei, confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat ca "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului șef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-și dea demisia daca mai are o urma de onoare. Nici in fața CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea…

- Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL, scrie pe Facebook ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa isi dea demisia de onoare, dupa trecizia CSM de a da aviz negativ pe cererea de revocare a sefei DNA. "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef DNA, se afla fata in fata cu Tudorel Toader, ministrul Justitiei, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, sedinta in care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din functie, scrie Hotnews. Kovesi a catalogat motivele din raportul lui Toader ca fiind…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- Sectia de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul a fost facut de procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este consultativ.Decizia de a o revoca sau nu pe Kovesi apartine presedintelui Klaus Iohannis. ...

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, astazi, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. ''In intampinarea interesului general suscitat…

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de CSM, dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea sa din funcția de șefa a DNA! Sectia pentru procurori a CSM a anuntat ca urmeaza sa ia marti, la ora 14,00, in discutie solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a sefei DNA. Insa, cu…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta a fost invitata la sedinta, in cadrul careia cel mai probabil va fi si audiata. La discutii va participa si ministrul…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ”In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- ...pe principiul oportunitații politice Președintele Klaus Iohanns poate respinge cererea de revocare a șefei DNA Laura Codruța Kovesi, solicitare facuta de ministrul Justiției, și nu e obligat sa-și motiveze decizia, explica fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. „Nu poate sa-i…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a reacționat dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare. ”Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu e oportuna, iar argumentele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in acest sens nu se sustin. "Argumentele lui Tudorel Toader nu se sustin. Revocarea procurorului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Cere Tudorel Toader sau nu revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi? Intrebarea la care se așteapta raspuns a provocat deja pariuri in randurile presei, in timp ce politicienii, cu dosare sau nu, magistrați actuali sau ieșiți cu cantec din sistemul de justiție, dar și avocații cu clienți grei și…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații dure în scandalul DNA, spunând ca Direcția este atacata de ”niste penali”, care ”încearca sa discrediteze conducerea DNA”. ”Avem oare a câta oara un scandal in spatiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu vede, „momentan”, motive de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu vede, "momentan", motive de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al MAI. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

