- Un tribunal slovac a ordonat serviciului de rezervari de automobile cu sofer Uber sa isi suspende activitatea in Slovacia, a anuntat, marti, un purtator de cuvant al tribunalului, ca urmare a unei actiuni...

- Cosmin Olaroiu, in locul lui Capello la Jiangsu Suning. Ii va pregati pe brazilienii Alex Teixeira și Ramires. Dupa mai bine de 10 ani, „Oli” va parasi zona araba, dar va ramane in Asia. Cotidianul spaniol „AS” a anunțat ca romanul ar putea fi inlocuitorul lui Fabio Capello , recent demis de la carma…

- Fabio Capello, dat afara de Jiangsu Suning. Vestitul antrenor italian are 71 de ani. Sosit la echipa in iunie 2017, tehnicianul a reușit cu greu salvarea de la retrogradare. Reprezentanții lui Fabio Capello sunt deja in China, pentru a oficializa desparțirea. Fabio Capello avea contract pana in decembrie…

- SUA si 14 tari UE au decis ieri sa expulzeze zeci de diplomati rusi ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriu britanic, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Si MAE roman a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia…

- Legea privind ridicarea interdictiei fumatului in cafenele, baruri si rstaurante a fost votata de parlamentari si va intra in vigoare la 1 mai, in ciuda unei petitii care a strans peste 545.000 de semnaturi. Interzicerea fumatului locatiile respective fusese o masura luata de fostul guvern austriac,…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, aflati in timpul liber, l-au depistat, ieri, pe bulevardul Dacia, din municipiu, pe S.C., de 16 ani, din localitate, fata de care Judecatoria Craiova a emis mandatul de arestare preventiva nr. 01 ...

- Saptamana ar putea incepe cu un vot dat asupra pachetului de trei legi ale Justitiei, aflate in procedura de reexaminare, dupa ce judecatorii Curtii Constitutionale au decis ca anumite articole din cuprinsul lor sunt neconstitutionale. Dupa ce au trecut de votul deputatilor, cele trei legi ale Justitiei…

- Sportul nostru traditional - oina - va ajunge cat de curand si in Tara Cafelei, acolo unde se va incerca implementarea acestuia la nivelul unor scoli din statul Rio Grande do Sul. Nu ar fi prima tara care face cunostinta cu oina noastra traditionala, jocul ajungand in ultimii ani in Japonia, India sau…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun a emis Decizia exhaustiva nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun: “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national…

- In prima faza, s-a aflat ca Bombonica Prodana pe care i-l imputa procurorii in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman. Acest lucru a fost comunicat instantei la termenul de miercuri, la care, spre deosebire de actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, fosta sa sotie nu a fost prezenta, ci doar avocatul…

- Magistratii inaltei Curti au amanat pronuntarea in dosarul in care fostul premier PSD, si respectiv fostul senator social-democrat au fost acuzati de coruptie in privinta unor contracte de consultanta. Procurorul anticoruptie solicitase instantei -la ultimul termen, la finele lunii trecute – pedepse…

- “Comisia Iordache”, cum este cunoscuta multora Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, a decis, in sedinta de luni, excluderea presedintelui din procedura de numire, dar si de revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Aceste atributii urmeaza sa ii revina Consiliului…

- In cursul zilei de joi, 15 martie, in cadrul sedintei de Guvern a fost semnat proiectul de hotarare privind atestarea ca statiune de interes national a localitatii Borsa si ca statiune de interes local a comunei Oncesti, ambele din Maramures.

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Companiile ROMAERO si Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat ieri un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria de aparare la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere…

- Renumeratia totala a directorului general al gigantului german, Matthias Muller, a crescut cu aproximativ 40% anul trecut la 10,14 milioane de euro (in salarii si prime) dupa rezultate record inregistrate de VW, a anuntat ieri constructorul auto. Volkswagen a introdus anul trecut noi reguli de salarizare…

- Administratia Trump va oferi ajutorul statelor care vor sa-i formeze pe angajatii institutiilor de invatamant in deprinderea manuirii armelor de foc pentru a preveni maceluri precum cel din Florida (17 morti) care a avut loc luna trecuta intr-un liceu. ”Administratia va colabora cu statele pentru a…

- De acum, celebrul obicei care spune ca e musai sa-i oferi logodnicei unui inel cu un diamant atunci cand o ceri de nevasta s-a propagat si la noi. Dar exista variante… Spre exemplu, ultima fita printre logodnice este sa transforme inelul intr-un piercing pe deget. Astfel, diamantul primit de la iubitul…

- Unul dintre aspectele la care a facut referire liderul PSD, in disursul de apoxiamtiv o ora pe care l-a sustinut in fata miilor de social-democrati veniti din tara in Capitala pentru Congresul extraordinar al formatiunii, a fost cel al lgilor Justitiei. In primul rand a facut referie la dezvaluirile…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- Probabil in amintirea tumultoaselor vremuri adolescentine petrecute la Paris, Victor Ponta a ajuns sa se viseze un „Macron al Romaniei”, dovada clara ca s-a vindecat de acum de „sindromul Erdogan”. Insa nu si de vechiul obicei pesedist al „sapaturilor” interioare… Astfel ca, in plina campanie pentru…

- Scriam, nu de mult, ca Duda, care joaca rolul vietii lui, a demarat in tromba o puternica actiune de plimbare prin strainatate. Unde, desigur, este cunoscut nevoie mare. Dar, atentie, Custodele nu il insoteste. Astfel, n-a trecut prea mult de cand acesta domn s-a minunat prin Emiratele Arabe Unite.…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, arata o analiza Cushman & Wakefield Echinox. Unitatile de cazare din Romania…

- Britanicul Tom Middleton, DJ si colaborator al trupei Aphex Twin, sustine ca noul sau album de muzica electronica ii va ajuta pe compatriotii sai sa aiba un somn odihnitor pe timpul noptii. Considerat un expert in stiintele somnului, Middleton va lansa in aceasta luna albumul “Sleep Better”, la care…

- Banii isca certuri mari cu familia pentru o zodie. Acesti nativi nu vor avea limita la cheltuieli. Ce ar trebui sa faca pentru a evita conflictele. Afla ce ti-au rezervat astrele! Nativii Pesti au o...

- Proprietarii de automobile Volkswagen din Europa de Est, inclusiv Romania, se feresc sa repare motoarele implicate in scandalul emisiilor poluante, spre deosebire de clientii Europei Occidentale, care au fost convinsi sa vina la service pentru modificarea softului. Cel mai redus procent de soferi care…

- Kremlinul analizeaza retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca hotararile instantelor sunt “indreptate impotriva intereselor Rusiei”. “Cand sunt analizate plangerile impotriva Rusiei, politizarea…

- Sridevi Kapoor, considerata una dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei indiene, s-a stins la numai 54 de ani in urma unui infarct. Sridevi a murit la Dubai, sub ochii sotului si fiicei ei, la o nunta al unuia dintre nepotii sai din Emiratele Arabe Unite, a confirmat cumnatul ei Sanjay Kapoor…

- Cosmin Olaroiu se vede obligat sa isi amane revenirea in fotbal. Doctorii din Emiratele Arabe Unite i-au interzis sa mai antreneze o echipa pana in vara, conform presei arabe. Cosmin Olaroiu s-a operat la o clinica din Barcelona. Imagini cu antrenorul, pe patul de spital FOTO Antrenorul…

- Plutonierul adjutant Horea Crișan se deplasa cu mașina alaturi de familia sa, când a fost surprins sa observe producerea unui accident între doua mașini la o distanța mica în fața lor.Ca urmare a accidentului, trei persoane au fost ranite, au ramas încarcerate…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Dintre cele aproape 6 milioane de masini din parcul auto, 4,5 milioane sunt mai vechi de 10 ani, prezentand astfel un risc pentru siguranta traficului. Varsta medie a parcului national de autoturisme a depasit borna celor 15 ani la finalul anului trecut, in conditiile in care in 2017 s-au importat in…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Este cea mai mare suma din istoria fotbalului investita in transferuri de o singura echipa, pentru a forma prezentul lot de jucatori. Gruparea din Manchester, detinuta de seicului Mansour bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite, este urmata de Paris Saint – Germain, aici patronii din Qatar au…

- Sorin Paraschiv, președintele Voinței Turnu Magurele (Liga 3-a), a decis sa-și dea demisia și sa paraseasca carma formației din Teleorman. Acesta ajunsese la Voința in luna iulie a anului trecut, dar a decis sa are nevoie de un nou inceput. "Am reziliat de comun acord contractul pe care-l aveam in condiții…

- Formatia FCSB a învins, duminica, scor 3-1, echipa chineza Jiangsu Suning, pregatita de Fabio Capello, în cel de-al doilea meci de pregatire din cadrul cantonamentului pe care vicecampioana Ligii 1 îl desfasoara în aceasta

- In perioada 26-28 ianuarie au avut loc la Bistrita – Piatra Fantanele, Festivalul de schi fond si biatlon si Cupa „Memorial Stefan Berbecaru” unde au participat cluburile de specialitate din tara. C.S.S. Baia Sprie a participat cu 14 sportivi de la sectia schi fond si biatlon obtinand urmatoarele rezultate:…

- FCSB a invins, duminica, scor 3-1, echipa Jiangsu Suning, intr-un meci din cadrul stagiului de pregatire din Spania.Golurile invingatorilor au fost marcate de Budescu, in minutele 18, 51 si 55. Din lotul chinezilor antrenați de Fabio Capello fac parte brazilienii Alex Teixeira și Ramires.…

- Steaua (FCSB) - Admira Wacker LIVE VIDEO ONLINE. Ros-albastrii au mai disputat un amical in aceasta iarna, pierdut in Antalya impotriva ucrainenilor de la Olimpik Donetk, scor 1-2. E posibil ca in partida de astazi sa-l vedem cateva minute pe teren si pe Cristi Tanase, cel mai recent transfer al…

- Miros pestilențial, clanțe rupte, robinete stricate și hartie igienica atarnata pe langa coșurile de gunoi, cam așa se prezinta toaletele de pe autostrada Timișoara – Lugoj. Atunci cand acestea sunt deschise – pentru ca se intampla uneori ca, din diferite motive, ușile sa fie incuiate – oamenii ar trebui…

- Steaua va disputa trei partide amicale in stagiul de pregatire din Spania, din perioada 21 ianuarie - 2 februarie, cu FC Admira Wacker (Austria), Jiangsu Suning FC (China), echipa pregatita de Fabio Capello si NK Osijek (Croatia).Programul jocurilor este urmatorul: Steaua - FC Admira…

- Reporterul Gazetei Sporturilor din Turcia a realizat un interviu amplu cu Asamoah Gyan, fotbalistul lui Șumudica de la Kayserispor. Ghanezul i-a caracterizat pe Marius Șumudica și pe Cosmin Olaroiu și a fost șocat de un alt roman cu care s-a antrenat. Mai jos, o parte din interviu: - Cum decurge relatia…

- Fabio Capello, in calea lui Nicolae Dica. Meci de gala pentru FCSB in Spania. FCSB a plecat, luni, spre Antalya, acolo unde are stabilit primul cantonament al iernii, pana pe 18 ianuarie. In acea zi, trupa lui Nicolae Dica va susține primul meci de pregatire, cu Olimpik Donețk (Ucraina). Apoi, delegația…

- Mihai Stoica a anunțat ca FCSB va disputa un amical impotriva formației pregatite de Fabio Capello, Jiangsu Suning (China). FCSB a plecat astazi in primul cantonament al iernii, in Antalya, care se va incheia cu amicalul impotriva lui Olimpik Donețk. Partida se va juca pe 18 ianuarie, de la ora 15:00.…

- „Vreau sa termin cu 2017 si sa incep 2018 alunecand printre probleme pe gheata, asa…usor, ca fulgii de zapada, pe care inca nu-i avem, din pacate!” spune o domnisoara, oprita la mantinela pentru a se odihni dupa cateva ture de patinoar. Desi nu s-au inghesuit prea multi dupa Revelion,…