Olar ar fi invidios! Se taie arbori mai vechi de 70 de ani! Turiștii care trec prin zona Padis/Parcul Apuseni au dat peste o priveliște de coșmar. Brazi de 70 de ani au fost puși la pamant pe furiș. ”Stie cineva ce institutie e responsabila pentru prapadul din zona Padis/Parcul Apuseni? S-a interzis recent camparea si iata motivul”, a relatat Maria Brudasca, pe Facebook. Practic, turiștilor li s-a interzis camparea pentru a nu vedea sau lua poziție fața de taierile abuzive ale padurilor dintr-o zona idilica din apropierea Clujului. ”Așa cum am spus, m-am intors in Padiș sa vad care-i situația cu atatea trasee inchise si cu interzicerea camparii. Am ințeles.… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

