Olandezul suspectat în crima de la Dâmboviţa fila şcolile în căutarea victimelor - surse România TV Anchetatorii nu au confirmat, dar nici nu au infirmat nationalitatea suspectului, spunand doar ca este cetatean strain. "Va pot confirma ca un cetatean strain se afla pe lista noastra de suspecti. La acest moment, urmarirea penala este in REM, nu am dispus urmarirea fata de o persoana anume. Cand vorbim de cerc de suspecti, nu vorbim in sens procedural. Anchetam, pentru moment. Se fac cercetari pentru omor, lipsire de libertate, nu excludem nici violul si nici alte acte de agresiune sexuale. Nu va pot confirma si nici infirma daca suspectul strain este plecat din tara", a transmis procurorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

