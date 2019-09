Olandezul suspectat de uciderea fetei de 11 ani din Dâmbovița s-ar fi sinucis La doar cateva ore de la inceperea urmaririi penale asupra cetațeanului olandez suspectat ca ar fi ucis-o pe micuța de 11 ani din Dambovița, Mediafax și jurnaliștii de la Libertatea și g4media.ro anunța ca acesta s-ar fi sinucis in Olanda! Conform Libertatea.ro , cetațeanul olandez, considerat principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Dambovița, a fost pus oficial sub invinuire pentru omor calificat, agresiune sexuala și lipsire de libertate. In varsta de 46 de ani, barbatul ar fi venit miercuri in Romania și ar fi parasit țara sambata, dupa savarșirea faptei, și ar avea antecedente… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

