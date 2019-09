Stiri pe aceeasi tema

- Detalii uluitoare ies la iveala in cazul Adrianei, fetița de 11 ani din județul Dambovița, gasita moarta pe un camp, dupa ce a fost violata și stragulata de un cetațean olandez. Barbatul venise de cateva ori in Romania și, potrivit ultimelor informații, știa sa vorbeasca romanește.

- Apar noi detalii in cazul lui Johannes Visscher, olandezul acuzat de uciderea Adrianei, fetița de 11 ani din Dambovița. Mai exact, in cele patru zile petrecute in Romania, acesta ar fi condus nu mai puțin de 700 de kilometri, ieșind la ”vanatoare” de copile in județe ca Prahova, Teleorman, Calarași…

- Johannes Visscher, olandezul suspectat de uciderea unei fetițe din Dambobița, este banuit ca ar fi implicat și intr-o alta crima.Barbatul acuzat de uciderea Adrianei, fetița de 11 ani, din Dambovița este suspect intr-o alta crima, susține Romania TV. In acest moment, anchetatorii din…

- Johannes Visscher, olandezul suspectat ca a rapit-o și ucis-o pe Mihaela Adriana Feraru, a petrecut patru zile in Romania. Noi imagini cu olandezul au fot publicate, miercuri, de Antena 3. In cele patru zile petrecute in Romania, Visscher a inchiriat un apartament in București, pe Strada Sfantul Ștefan.…

- Au aparut noi imagini cu Johannes Visscher, cetateanul olandez considerat principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii. Individul a fost filmat cu putin timp inainte de a pleca spre Dambovita, acolo unde a avut loc odioasa crima.

- Apar primele detalii despre olandezul suspectat de uciderea Adrianei si care s-ar fi sinucis, luni dupa-amiaza, izbindu-se cu masina de camion. Potrivit Digi24, barbatul se numeste Johannes Visscher si are 46 de ani.

- Apar detalii șocante in cazul Adrianei, fetița de 11 ani disparuta de acasa vineri dupa-amiaza și gasita moarta pe un camp din Dambovița. Mai exact, se pare ca barbatul din Olanda, principalul suspect in acest caz, a dus mașina la spalatorie, imediat dupa uciderea fetiței.