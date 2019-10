Stiri pe aceeasi tema

- La cateva saptamani de la crima care a șocat Romania, iese la iveala un nou detaliu tulburator despre Johannes Visscher. Olandezul acuzat ca a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, o fetița de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița, a fost subiectul unui documentar, in urma cu 22 de ani. Și nu orice fel de documentar,…

- Sunt precizari venite in urma cu scurt timp de la Parchetul General. Cei de acolo au primit documentele oficiale din Olanda cu privire la decesul cetateanului olandez, anunta Antena 3. Acesta si-a pus capat zilelor provocand un accident. Initial, autoritatile romane au fost informate cu privire…

- Andreea Feraru, fetița care a fost ucisa de pedofilul olandez Joop Visscher, nu a fost aleasa la intamplare. Asemanarea dintre fiica fostei concubine a lui Visscher, o fetița mulatra, și Andreea, o romana de origina rroma este izbitoare. Cele doua fetițe seamana extrem de bine, lucru care poate conduce…

- Psihologulul criminalist Liviu Chesnoiu a vorbit in aceasta dimineața, in direct la "Adriana Nedelea LA FIX", despre criminalul olandez și autoritațile romane, dar a spus și cum putea fi salvata fetița cu un minim efort. Despre autoritațile din Olanda și despre ce s-a intamplat la aeroport Liviu Chesnoiu…

- Informație șocanta. O fetița de aceeași varsta cu cea a fetei ucise in Dambovița a disparut din București, imediat dupa sosirea in țara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuța gasita ieri ștrangulata. Micuța din București a plecat sa iși cumpere dulciuri, insa nu s-a mai intors acasa."Minora…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii s-a sinucis. In cursul zilei de azi, cetațeanul olandez Johannes Visscher, in varsta de 47 de ani, principalul suspect in crima din Dambovița s-a sinucis in Olanda, aruncandu-se in fața unui TIR, precizeaza surse din Poliția…

- Presa din Olanda relateaza despre cazul din Dambovita, acolo unde o fetita a fost omorata de un cetatean olandez, dupa ce a rapit-o de pe strada, la distanta mica de casa ei. Politistii straini colaboreaza cu cei din Romania pentru a-l prinde pe suspectul principal, care, sambata, a reusit sa plece…

- "Nu știu cu ce intenții a venit, dar știu ce intenții și le-a finalizat. Am o intrebare: Nu este Olanda țara care se opune intrarii Romaniei in spațiul Schengen? Dar ei sunt in spațiul Schengen. Nu știu daca mașina inchiriata de olandez a fost data la spalat sau curațat dupa ce a inapoiata, dar avem…