Stiri pe aceeasi tema

- Joop V., cetateanul olandez ce ar fi ucis-o pe fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii era supravegheat de politistii olandezi in momentul in care s-a sinucis, intrand cu masina intr-un camion, scrie presa olandeza. O echipa de filaj il urmarea, fara a exista vreun indiciu ca ucigasul ii observase…

- Olandezul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 11 ani din Gura Șuții s-a sinucis, au confirmat pentru Libertatea surse oficiale. UPDATE 18:30: Olandezul a murit intr-un accident produs in apropierea orașului Escharen dupa ce mașina in care se afla acesta a intrat in plin intr-un camion. Presa locala a…

