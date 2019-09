Stiri pe aceeasi tema

- Joop V., cetateanul olandez ce ar fi ucis-o pe fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii era supravegheat de politistii olandezi in momentul in care s-a sinucis, intrand cu masina intr-un camion, scrie presa olandeza. O echipa de filaj il urmarea, fara a exista vreun indiciu ca ucigasul ii observase…

