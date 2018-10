Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe strada Puskin 42, din sectorul Centru al Capitalei. Un automobil de marca Mercedes s-a lovit violent cu un BMW. Din imaginile postate pe o retea de socializare de catre un martor ocular se pare ca una dintre masini era pe contrasens.

- In acest moment, in Romania sunt in constructie 367.000 de metri patrati de spatii comerciale, cu date de livrare in 2018 si 2019, potrivit unei analize realizate de catre compania de consultanta imobiliara CBRE. Acestea sunt cuprinse in 19 proiecte,...

- Nationala Romaniei intalneste Serbia, duminica, pe Arena Nationala, de la ora 16.00, in grupa 4 a Ligii Natiunilor. Pentru a permite accesul publicului la stadion, Brigada Rutiera va impune restrictii de trafic pe mai multe artere, incepand cu ora 12.30, potrivit news.ro.Meciul de fotbal dintre…

- Investiția se ridica la circa 20 de milioane de euro, noul centru fiind construit pe o suprafața de 5.000 de metri patrați, in vecinatatea spitalului privat al aceleiași companii. De astazi, un nou centru oncologic funcționeaza in Capitala, fiind vorba de o investiție privata a companiei Sanador, panglica…

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din România, nivelul câstigului salarial mediu net din Capitala fiind de 3.535 de lei net în luna iunie a acestui an (în crestere cu 14% fata de iunie 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul…

- Accident in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat aflat la volanul unui microbuz a lovit o femeie chiar pe trecerea de pietoni. Secventele video surprinse dupa producerea impactului au fost filmate de un alt conducator auto care se afla in trafic.

- A sarit in gol de la aproximativ 30 de metri, iar impactul cu solul a fost fatal. Este cazul unui tanar, care aseara, si-a pus capat zilelor. Tragedia s-a petrecut in jurul orei 20:00, in curtea unui bloc de locuinte din sectorul Ciocana al Capitalei.