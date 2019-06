Olandezii care utilizează telefonul mobil pe bicicletă riscă să fie amendaţi Biciclistii olandezi risca sa fie amendati, incepand de luni, cu 95 de euro daca folosesc telefonul mobil atunci cand se afla pe bicicleta, a anuntat vineri guvernul, care cauta solutii pentru reducerea numarului crescut de accidente, potrivit AFP.



In aceasta tara unde numarul bicicletelor il depaseste pe cel al locuitorilor se intampla frecvent sa zaresti biciclisti care nu se pot dezlipi de telefonul mobil.



Pentru a descuraja aceasta tendinta, Olanda a extins prevederile legii care interzice utilizarea telefoanelor mobile fara dispozitiv ''maini libere''… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

