- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica."In…

- Portugalia, campioana europeana en-titre, a pierdut rușinos in fața Olandei, scor 3-0, intr-un amical disputat la Geneva. Olandezii și-au asigurat victoria inca din prima repriza și n-au mai forțat in partea a doua a meciului, deși Portugalia a jucat in inferioritate numerica din minutul 61.

- Un spectator a intrat pe teren in timpul meciului amical Olanda – Portugalia, disputat, luni, la Geneva, si l-a sarutat pe obraji pe atacantul Cristiano Ronaldo, care s-a aratat neplacut surprins de gestul fanului, dar nu l-a impiedicat. Mai mult, suporterul si-a facut si un selfie cu vedeta echipei…

- Reprezentativa Portugaliei a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-0, de selectionata Olandei, intr-un meci amical disputat la Geneva.Golurile au fost marcate de Memphis Depay (12), Ryan Babel (32) si Virgil van Dijk (45). Meciul a fost intrerupt cateva momente dupa o ora de joc, dupa…

- Naționala Angliei a caștigat meciul de ieri contra Olandei cu 1-0 grație reușitei lui Jesse Lingard din minutul 59. Totuși, "remarcatul" jocului este Jamie Vardy, care a intrat pe teren in minutul 68, in locul lui Marcus Rashford. Și a reușit un lucru incredibil! A dat peste cap toate statisticile.…

- Una dintre cele mai ciudate granițe din lume o gasim in Europa, intre Belgia și Olanda, in comunele Baarle-Hertog și Baarle-Nassau. Baarle-Hertog, comuna de granița a Belgiei, și Baarle-Nassau, comuna de frontiera a Olandei, sunt inteconectate intr-un fel atat de strans, incat daca nu ești…

- Olandezii au respins, in referendumul desfasurat miercuri, o lege menita sa extinda puterile serviciilor de informatii, ceea ce reprezinta un pas inapoi pentru guvernul condus de Mark Rutte, transmite joi Reuters.

- Cinci persoane – patru barbați și o femeie – au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau cei cinci cetațeni romani s-a ciocnit cu un camion. Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tagedia s-a petrecut pe o sosea din sudul…

- Guvernul condus de Angela Merkel vrea sa construiasca, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (LNG) in Germania, in ideea de a reduce dependenta de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia si Norvegia, transmite Bloomberg. Germania, prima economie europeană, este din ce…

- Concernul Unilever, grup cu 170.000 de angajati pe plan mondial, a anuntat ca renunta la sediul social din Londra si se mura cu totul la Rotterdam, miscarea fiind o lovitura pentru guvernul britanic care pregateste Brexit-ul. Grupul agro-alimentar si de cosmetice avea doua sedii sociale, unul in Marea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea la Congresul PSD ca Portul Constanța trebuie sa devina principala poarta de intrare in Europa ”chiar daca se vor supara unii”. Dragnea se referea la Olanda, care incearca sa mențina Portul Rotterdam drept cel mai mare centru economic maritim al Europei.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, fiind discutate inclusiv ”aspecte referitoare la ridicarea MCV”, transmite News.ro . Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci isi continua planurile in acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord (recunoscuta ca stat…

- Fostul premier olandez, Ruud Lubbers, cel care a prezidat negocierile pentru tratatul de la Maastricht care a dus la aparitia Uniunii Europene in forma de astazi si introducerea euro, a murit la varsta de 78 de ani. El a facut parte din grupul celor cinci care au decis soarta Uniunii Europene…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit "Bestia din Est", urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000…

Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit ''Bestia din Est'', urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Gazele, nivel record de preț Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale

- Preturile de pe cele mai mari piete de gaze ale Europei au crescut cu 50% saptamana trecuta inaintea actualului episodul de vreme extrem de rece si vor continua probabil sa creasca in conditiile scaderii stocurilor de combustibil, scrie presa internationala. De frigul venit din Rusia profita…

- Potrivit specialistilor, focarul este suspect sa fie ”extreme de pathogen” si a fost iedentificat intr-o crescatorie de pasari, unde zeci de mii de zburatoare vor fi sacrificate, a anuntat ieri guvernul olandez. ”Un focar de gripa aviara de tip H5 a fost detectat intr-o crescatorie din Oldekerk, in…

- Cine este Frans Timmermans. Frans Timmermans este un politician olandez și deține funcția prim vice-președinte al Comisiei Europene. Din noiembrie 2014, el mai ocupa poziția de Comisar European pentru o mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale…

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Ministerul pentru Securitate olandez a respins miercuri termenul de ''narco-stat'' atribuit Olandei de un sindicat al politiei, care denuntase lipsa de resurse umane pentru combaterea criminalitatii, relateaza AFP. Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat marti un raport intitulat…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers a decedat miercuri, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul Olandei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politicianul crestin-democrat, care a condus guvernul olandez in anii '80 si la inceputul anilor '90, iar ulterior a detinut functia de…

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Olanda a cucerit a cincea medalie de aur din tot atatea posibile in concursul de patinaj viteza al Jocurilor Olimpice de iarna 2018, dupa ce Jorien ter Mors a reusit sa se impuna in proba feminina de 1.000 m, desfasurata miercuri pe ovalul de gheata de la Gangneung. Cu timpul de 1min.13sec.56/100, ter…

- Echipa Statelor Unite, detinatoarea trofeului, conduce formatia Olandei cu scorul de 2-0, dupa prima zi a intalnirii din primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup, gratie victoriei reusite de jucatoarea americana CoCo Vandeweghe in fata olandeze Richel Hogenkamp, Asheville, in Carolina de Nord, cu…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- NERO Renewables, o companie inregistrata in Olanda a facut de mai multa vreme public un proiect de investitie in Romania : 362 de turbine eoliene, cu o capacitate de circa 1.000 MW, amplasate in doua zone din tara. Primul ar urma sa fie in judetul Buzau, in care ar fi vorba despre 120 de turbine, de…

- Olanda vrea sa investeasca un miliard de euro intr-un proiect energetic din Romania. Mai exact, va construi o serie de ferme eoliene care sa totalizeze 1.000 MW, scopul fiind ca statul batav sa iși indeplineasca propriile obligații privind mediul. Proiectul este dezvoltat de catre NERO Renewables, aceasta…

- Ronald Koeman a fost numit marti selectioner al nationalei de fotbal a Olandei, semnând un contract pe 4 ani, el urmând sa se afle pe banca tehnica si la Cupa Mondiala din 2022, a anuntat Federatia olandeza.

- Ronald Koeman, antrenorul naționalei Olandei. Concediat pe 23 octombrie de la Everton, fostul mare internațional, 54 de ani, va deveni in sfarșit selecționerul Olandei, anunța presa batava. Fostul antrenor al „caramelelor” va semna marți un contract pe doi ani (avand ținta Euro 2020), cu opțiune de…

- Gigi Becali a dezvaluit amanunte incredibile de la ”Revelionul bogatasilor”, din Poiana Brasov, unde a participat si el. Aflat in sectorul VIP, patronul FCSB-ului le-a ”dat” rusine ambasadoarei Olandei, Stella Ronner Grubacic, si ”Regelui asfaltului” Nelu Iordache. Conform spuselor milionarului, cei…

- Dupa scandalul mediatic care s-a produs dupa Anul Nou, Stella Ronner Grubacic, amabasadoarea Olandei in Romania, capteaza din nou atenția publicului. Ultimul mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Externe din Țarile de Jos este criticat pentru poziția exprimata in legatura cu derapajele diplomatului.

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar trebui sa spuna in mod clar cum intentioneaza sa opreasca, cat mai rapid posibil, actualul program de achizitionare de active, care teoretic ar urma sa se incheie in luna septembrie, a declarat duminica guvernatorul Bancii centrale a Olandei, Klaas Knot, transmite Reuters,…

- Biletul zilei din fotbal, 26 ianuarie. Doua jocuri din Olanda. Daca e vineri, atunci Biletul Zilei din Fotbal este compus cu pronosticuri pentru partide din Eerste Divisie. Ambele vor incepe de la ora 21:00, iar acestea sunt: Dordrecht vs TOP Oss și Fortuna Sittard vs FC Emmen. Biletul Zilei Fotbal…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) vrea sa urgenteze construcția conductei de gaze Ungheni-Chișinau, care dupa o serie de amânari este planificata sa fie gata abia la finele anului 2019, transmite mold-street.com Astfel MEI propune modificarea și completarea Legii privind…

- Toate cursele de pe aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate, joi dimineata, din cauza viscolului puternic care a paralizat Olanda, relateaza AFP, conform news.ro.Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a fost afectata si circulatia trenurilor, a tramvaielor si a autoturismelor.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- Concernul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anuntat marti ca poarta negocieri cu partea romana pentru vanzarea santierului naval Mangalia, informeaza agentia Yonhap, preluata de Agerpres. Compania 2 Mai S.A. Mangalia deţinută de statul român a informat, la…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Guvernul ar putea da in sedinta de miercuri un punct de vedere referitor la propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Simona Arustei)

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- George Ogararu era la Ajax in 2007 cand Luis Suarez a venit de Groningen și a dezvaluit un dialog pe care l-a avut cu atacantul ajuns intre timp la Barcelona. "In momentul de fata Luis Suarez este cel mai important nume alaturi de care am jucat. La un moment dat a fost Sneijder, inainte Davids, Stam...…