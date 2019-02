Stiri pe aceeasi tema

- CCR precizeaza in motivarea deciziei de admitere a sesizarii șefului statului ca presemnalizarea dispozitivelor radar instalate pe autovehicule stationare sau pe suportii amenajarilor rutiere si a dispozitivelor radar tip pistol aduce atingere prevederilor constitutionale si afecteaza protejarea dreptului…

- Decizie ciudata intr-un dosar de omor judecat la Curtea de Apel Iasi. Magistratii ieseni au decis, pe langa condamnarea autorului, si ca fiul victimei ucise sa primeasca de la camera de corpuri delicte toporul folosit la crima. Magistratii au fost nevoiti sa ia aceasta decizie deoarece obiectul contondent…

- Curtea de Apel Iasi a intors, ieri, decizia luata de Tribunal in procesul in care s-a judecat legalitatea regulamentului intocmit de municipalitate referitor la ridicarea masinilor parcate neregulamentar. Judecatorii au decis ca actul intocmit de Primarie este legal, astfel incat acesta poate fi pus…

- Judecatori noi pentru omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare. Ieri, Curtea de Apel Constanta a admis, ca fondata, cererea de recuzare a judecatorilor Andreea Ianca si Dan Iulian Nastase formulata de apelantul…

- Judecatorii CSM atrag atenția asupra unor speculații din spațiul public privind influențe politice in Consiliu și la Curtea de Apel București, ca urmare a deciziei de suspendare a noilor completuri de 5 judecatori ale ICCJ."Avand in vedere lansarea, preluarea si amplificarea in spatiul public,…

- Instanța din Olanda a respins cererea unui barbat de a-și modifica varsta in actele de identitate pentru a fi cu 20 de ani mai tanar , astfel incat sa iși imbunatațeasca șansele de a obține o slujba convenabila și sa aiba mai mult succes pe Tinder, relateaza The Guardian.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au aprobat cererea fostului deputat Cristian Boureanu si i-au ridicat controlul judiciar in dosarul in care este judecat pentru ultraj, dupa ce a lovit un politist, transmite Romania TV. Boureanu ceruse inca din vara ridicarea controlului judiciar, pe motiv…

- Doi judecatori de la Curtea de Apel Iasi au refuzat sa judece dosarul in care cei trei preoti santajisti de la Vaslui sunt judecati penal. Magistratii ieseni au invocat motive de incompatibilitate si din acest motiv procesul din apel nu a inceput. Dosarul preotilor Gheorghe Damian, Mihai Bumbu si Sebastian…