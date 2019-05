Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Executiv (CEX) al PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa ce a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Chiar si Viorica Dancila a votat impotriva lui Toader. Deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre…

- Desi termenul pentru depunerea unui raport cu privire la solciitarea DNA de urmarire penala in cazul lui Calin Popescu Tariceanu era de 2 aprilie, Comsia juridica a amanat de doua ori discutiile in aceasta privinta. Referitor la amanarile senatorilor juristi, Calin Popescu Tariceanu a afirmat luni:…

- Din nefericire, situația dezastruoasa in care se afla Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a generat o victima, singurul caruia nu i se poate imputa decat poate o lipsa de reacție mai hotarata in fața nesimțiților care au cauzat situația. Managerul Codruț Munteanu, venit din mediul privat, a crezut…

- Comisia de buget-finante din Senat a dat, marti, raport favorabil proiectului initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea, presedintele PSD, si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a...

- Marius Iacob a demisionat marti din functia de adjunct al sefului DNA. El si-a depus demisia la Ministerul Justitiei, iar la CSM a depus o cerere de continuare a activitatii la DNA ca simplu procuror de executie. Demisia lui Iacob, care a fost multa vreme adjunctul luarei Codruta Kovesi la Parchetul…

- Ministrul tunisian al sanatatii, chirurgul Abderraouf Cherif, si-a prezentat demisia dupa ce 11 nou-nascuti au murit intr-un spital din capitala Tunis, transmite duminica DPA. Conform agentiei tunisiene de presa TAP, demisia a fost acceptata sambata de premierul Youssef Chahed, care a dispus deschiderea…

- Primarul din Turburea, Ion Birca, a demisionat din funcția de vicepreședinte al PSD Gorj la o zi dupa ce a fost ales. Demisia a fost anunțata de președintele formațiunii, Mihai Weber, deși retragerea a fost doar una verbala, nu inregistra...

- Ionut Marta, presedintele Clubului Sportiv Minaur si-a dar demisia. El si-a depus demisia an biroul primarului municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Se asteapta si demisia antrenorului Raul Fotonea, direct raspunzator de infrangerile consecutive din acest an. The post Ionut Marta a demisionat de…