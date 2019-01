Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul „Floarea soarelui“, de Vincent Van Gog„Floarea soarelui“, de Vincent Van Goghh, panza devenita celebra in intreaga lume, nu va mai fi transportat in strainatate din cauza "fragilitatii", a anuntat pe 24 ianuarie muzeul din Amsterdam consacrat pictorului post-impresionist olandez. Realizata in…

- Tabloul "Floarea soarelui", de Vincent Van Gogh, panza devenita celebra in intreaga lume, nu va mai fi transportat in strainatate din cauza "fragilitatii", a anuntat pe 24 ianuarie Muzeul din Amsterdam, consacrat pictorului post-impresionist olandez. Realizata acum 130 de ani, opera face obiectul,…

- Celebra panza 'Sunflowers' ('Floarea Soarelui') a pictorului olandez Vincent van Gogh va fi dusa intr-un atelier al muzeului Van Gogh din Amsterdam, pentru a fi supusa unor lucrari de restaurare, care vor dura sase saptamani, relateaza vineri EFE. Muzeul dedicat pictorului…

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat, luni seara, din cauza unui barbat inarmat cu un cuțit care a strigat ca are asupra lui o bomba. Incidentul s-a petrecut la terminalul de plecari al aeroportului, iar forțele de ordine l-au imobilizat imediat pe individ. Un purtator de cuvant al poliției…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca, in statisticile Eurostat din 20 decembrie, Romania este pe primul loc in UE, in acest an, la productia de porumb si floarea-soarelui. "As vrea sa il felicit pe domnul ministru al Agriculturii si echipa sa de la minister pentru faptul ca rata…

- Volkswagen a expus noul T-Cross, primul SUV de dimensiuni reduse din portofoliul marcii, in Concept Store-ul din Plaza Romania, la o luna de la prezentarea oficiala in Amsterdam, Shanghai si Sao Paolo.

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si

- Romania si-a consacrat in acest an pozitia de lider european la culturile de floarea soarelui si porumb, ocupand primul loc in Uniunea Europeana si in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene din...