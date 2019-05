Stiri pe aceeasi tema

- Birourile de vot s-au deschis joi dimineata in Olanda si Regatul Unit, primele tari unde alegatorii sunt chemati la urne in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, care se vor desfasura in Uniunea Europeana pana duminica seara, transmite AFP. In Olanda, in fruntea sondajelor se afla un partid…

- Votul pentru viitorul Parlament European incepe joi, in Olanda, dar si in Marea Britanie, care este obligata sa organizeze aceste alegeri din cauza amanarii Brexit. Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană aleg, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas…

- Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni care se prezinta la vot sunt britanicii si olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai.Regatul Unit nu ar fi trebuit sa participe la acest vot, dar este obligat intrucat Brexitul a fost amanat. Nu este asteptat niciun exit-poll…

- Marea Britanie va organiza alegeri pentru Parlamentul European in data de 23 mai. Anuntul a fost facut de Guvernul de la Londra, care insa a mentionat ca asta nu inseamna ca Regatul Unit a renuntat la ideea de a parasi Uniunea Europeana.

- ''Noi sustinem total Irlanda'', a declarat Michel Barnier intr-o conferinta de presa comuna cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin, subliniind ca in cazul unui 'divort' fara acord, Uniunea Europeana nu va lansa negocieri comerciale cu Londra atat timp cat chestiunea frontierei irlandeze nu…

- Initial, Marea Britanie urma sa iasa din Uniunea Europeana in data de 12 aprilie. Dar nu a fost gasita intre timp nicio solutie convenabila in acest sens, parlamentarii neaproband nicio propunere. May a spus ca, daca parlamentarii britanici vor ajunge la un acord de retragere la timp, Regatul…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Reprezentantii statelor membre UE au aprobat un acord cu Parlamentul European referitor la un proiect de regulament menit sa asigure continuarea valabilitatii anumitor certificate de siguranta a aviatiei, dupa Brexit, informeaza Consiliul UE. Regulamentul reglementează certificatele de siguranţă…