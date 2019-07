Olanda si Belgia aleg tot Naval Group Belgia si Olanda au semnat vineri, la Bruxelles, contractul de achizitionare comuna a 12 vanatoare de mine de ultima generatie.



Naval Group si Eca-Robotics Sasu, cele doua companii franceze care au castigat acest contract de aproximativ 1,1 miliarde de euro pentru fiecare tara, vor asigura o parte importanta din productie in Belgia. Contractul de peste doua miliarde de euro se intinde pe o perioada de zece ani.



La ceremonie au participat Viceprim-ministrul belgian si Ministru al Apararii, Didier Reynders, Secretarul de Stat olandez pentru Aparare, Barbara Visser, si ambii directori…

Sursa articol si foto: business24.ro

