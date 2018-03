Olanda renunta la unul din cele mai mari zacaminte de gaze naturale din UE: Nu merita deranjul. Punem punct

Stiri pe aceeasi tema

- Legea, care ar urma sa intre in vigoare la 1 mai intrucat referendumul nu are consecinte juridice, le confera serviciilor de informatii olandeze puteri sporite, in special prin accesul la datele navigatorilor pe internet in cadrul anchetelor referitoare la activitatile jihadiste.Astfel,…

- Guvernul olandez a anuntat joi ca pana in anul 2030 Olanda va inceta extractia de gaze naturale la zacamantul Groningen (nordul Olandei), intrucat exploatarea acestuia provoaca seisme care afecteaza cladirile din zona, transmite AFP.

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.Aceasta noua transa, alocata in cadrul programului de asistenta financiara…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Olandezii au respins, in referendumul desfasurat miercuri, o lege menita sa extinda puterile serviciilor de informatii, ceea ce reprezinta un pas inapoi pentru guvernul condus de Mark Rutte, transmite joi Reuters.

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, fiind discutate inclusiv ”aspecte referitoare la ridicarea MCV”, transmite News.ro . Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali…

- "Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata”, le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen. Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea castiga „o cursa pana la capat” si a spus ca tarifele risca sa „afecteze pe toata lumea”. Presedintele american Donald Trump a spus ca…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- Fostul premier olandez, Ruud Lubbers, cel care a prezidat negocierile pentru tratatul de la Maastricht care a dus la aparitia Uniunii Europene in forma de astazi si introducerea euro, a murit la varsta de 78 de ani. El a facut parte din grupul celor cinci care au decis soarta Uniunii Europene…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege în forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, întrucât sunt încalcate

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Ministerul pentru Securitate olandez a respins miercuri termenul de ''narco-stat'' atribuit Olandei de un sindicat al politiei, care denuntase lipsa de resurse umane pentru combaterea criminalitatii, relateaza AFP. Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat marti un raport intitulat…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- 'Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a…

- Trei dintre cele mai importante proiecte energetice din Uniunea Europeana sunt BRUA, TAP si Nord Stream 2. Atunci când vor fi functionale, exista mari sanse ca aceste gazoducte sa schimbe polii de putere din blocul european.

- Guvernul olandez recruteaza in jur de 900 de ofiteri vamali pentru consolidarea controalelor vamale dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza luni site-ul de stiri dutchnews.nl. Potrivit ministrului adjunct al finantelor, Menno Snel, guvernul va plasa in aceasta saptamana anunturi…

- Guvernul polonez lucreaza la un program de pensii furnizate de angajator, care potrivit autorului va creste sumele economisite anual cu 20 de miliarde de zloti (sase miliarde de dolari) si va consolida si piata de capital din Varsovia, transmite Bloomberg.

- Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers a decedat miercuri, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul Olandei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politicianul crestin-democrat, care a condus guvernul olandez in anii '80 si la inceputul anilor '90, iar ulterior a detinut functia de…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba. "In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a anunțat, vineri, premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Polonia, tara care depinde de grupul rus Gazprom pentru doua treimi din necesarul sau de gaze naturale, a facut din diversificarea livrarilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care sa ii ofere accesul la gazul norvegian, dupa ce in 2016 a finalizat un terminal pentru importul de gaze…

- Ronald Koeman, antrenorul naționalei Olandei. Concediat pe 23 octombrie de la Everton, fostul mare internațional, 54 de ani, va deveni in sfarșit selecționerul Olandei, anunța presa batava. Fostul antrenor al „caramelelor” va semna marți un contract pe doi ani (avand ținta Euro 2020), cu opțiune de…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Claudia Țapardel, europarlamentara PSD, a afirmat ca ”In contextul vizitei oficiale pe care Theresa May a avut-o in China, a facut o declarație de neacceptat pentru Uniunea Europeana și pentru romani, anume aceea ca din martie 2019, ieșirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, libertatea…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Consiliul European AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles in data de 29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Președinției Bulgariei. Principalele discuții au vizat Comunicarea Comisiei intitulata “Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, situația de pe piața zaharului, a carnii…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza MInisterul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca progresele mediului de afaceri s-au facut in pofida instabilitații sistemului și in contextul unor politici fiscale imprudente. Șeful statului a spus ca guvernul a dat dovada ca nu este preocupat sa asigure predictibilitate economica și va cere noi garanții…

- Societatea Romar Shipping Agency SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "transporturi maritime si costiere de marfaldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 20 ianuarie 2018, societatea are un…

- Guvernul vrea sa finalizeze pana in 2030, 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru restul…

- Societatea North Star Shipping SRL a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta Radacina Mol 3, dana 44 45, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social…

- Concernul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anuntat marti ca poarta negocieri cu partea romana pentru vanzarea santierului naval Mangalia, informeaza agentia Yonhap, preluata de Agerpres. Compania 2 Mai S.A. Mangalia deţinută de statul român a informat, la…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Grupul rus Gazprom si-a majorat anul trecut exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite Reuters. De asemenea, Alexei Miller a informat…