Olanda: Patru răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la finalul unei curse de autocross Soferul si pasagera vehiculului, o ''masina de curse'', potrivit politiei, au fost arestati. Este vorba de un barbat in varsta de 21 de ani originar din Reuver si o femeie de 17 ani din Veghel, doua localitati din sudul Olandei. ''O masina ar fi intrat in public in timpul ceremoniei de decernare a premiilor la finalul unei competitii de autocross'' desfasurata la Leende, in apropiere de Eindhoven (sud), a anuntat politia pe Twitter. ''Patru persoane - doi barbati, o femeie si un copil - au fost transportati la spital. Nu este cunoscuta natura ranilor lor'', a adaugat politia. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

