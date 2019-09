Stiri pe aceeasi tema

- Panica in Olanda. O masina inmatriculata in Belgia ar fi fost implicata intr-un atac armat, potrivit postului olandez de televiziune NOS. Potrivit unor martori, o arma automata ar fi fost utilizata pentru a deschide focul duminica seara, in jurul orelor 21.30. Incidentul a avut loc in apropierea…

- O masina a intrat in multime, duminica, in timpul ceremoniei de decernare a premiilor la finalul unei competitii de autocross desfasurata la Leende, in Olanda, anunța news.ro.Incidentul a avut loc dupa-amiaza, nu departe de frontiera Olandei cu Belgia. Politie.nl noteaza ca soferul…

- Mai multe persoane au fost impușcate in orașul olandez Dordrecht, situat in apropiere de Rotterdam. Cel puțin trei oameni au murit. Atacul a avut loc luni, in jurul orei locale 18.00, in cartierul...

- Aproape 400 kg de heroina au fost gasite de poliția britanica intr-un container al unei nave. Drogurile au fost descarcate de polițiști, containerul a fost pus la loc, iar apoi transportul a fost urmarit. Ulterior, polițiștii au facut trei arestari. Drogurile valoreaza pe piața neagra 43 de milioane…

- Drogurile, in valoare de circa 43 milioane de euro la revanzare, au fost descoperite in 2 august intr-o nava care transporta containere, la Felixstowe, un port pe coasta estica a Angliei, unde nava facea escala inainte de a pleca spre Anvers, in Belgia, conform unui comunicat al NCA. Dupa ce a confiscat…

- Un autoturism inmatriculat in Alba a fost implicat in accident rutier petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe DN7 – Valea Oltului, la km. 243. A fost lovit de alta mașina, care a intrat pe contrasens. Din primele date, șase persoane au fost ranite, inclusiv șoferii celor doua mașini. Traficul…

- Ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a spus, miercuri, ca cele mai recente statistici arata ca aproximativ 9.700.000 de romani sunt plecati in afara granitelor, subliniind ca motivele emigrarii sunt coruptia, calitatea slaba a clasei politice si saracia. "Dintre acestia,…